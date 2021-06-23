日本6月製造業PMI下滑 服務業微幅改善

日本 6 月製造業採購經理人指數 (PMI) 初值保持擴張，但較上個月下滑，顯示景氣成長放緩，服務業景氣 PMI 初值微幅上揚，衰退情況趨緩。

IHS Markit 週三 (23 日) 公布日本 au Jibun Bank 的 PMI 數據，6 月製造業 PMI 初值報 51.5，略遜於前 (5) 月的 53.0，連續第 5 個月高於榮枯分界點 50，卻是近 4 個月來最差。

6 月服務業 PMI 初值報 47.2，較前 (5) 月的 46.5 微幅改善。日本近兩個月的服務業 PMI 出現回升，但截至 6 月為止，日本服務業 PMI 已連續 17 個月低於 50。

從日本製造業各調查項目結果來看，產出是 2021 年 1 月以來的首度減少，其幅度也是 2020 年 11 月以來最大；而新訂單的成長幅度也同樣縮小。但在如此情況下，僱用連續 3 個月出現增加。增加率稍微往上，步調是 2020 年 1 月以來最快。

參加調查的企業表示，今後 12 個月的事業活動應該會有所增加，在態度上仍維持強勢姿態。不過就 6 月份的指數來看，當月在景氣方面的看法則是近 3 個月來最差。

IHS Markit 的經濟學家 Usamah Bhatti 表示，日本企業在未來 12 個月的景氣看法較 5 月的時候樂觀，應該與疫苗接種的步調加快、還有各種與疫情相關的限制逐步放寬，令日本企業期待國內外市場的需求回溫有關。