日本主要汽車零件廠商 2021年度獲利估年增6成

日本汽車零件工業會 (Japan Auto Parts Industries Association，JAPIA) 在 21 日 (週一) 的記者會表示，該會 46 家主要企業的 2021 年度合計純益、預估年增 63% 至 8825 億日圓。雖然車用晶片的短缺問題依然嚴重，但多數企業還是認為今年度的業績會在疫情之中持續朝著復甦方向挺進。

JAPIA 針對汽車零件營收比重超過 5 成的股票上市會員企業、已對外公開的 2021 年度業績預測進行調查。結果顯示，整體合計營收預估年增 11% 至 22 兆 1738 億日圓，營業利益也預估年增 75% 至 1 兆 2891 億日圓；在 46 家企業當中有 45 家，不論是營收或營業利益的表現、都預估會超越上年度的表現。

當前由於車用晶片短缺問題，而迫使各家汽車製造廠在汽車的組裝作業進行調整、或者實施暫時停工。

JAPIA 的會長尾堂真一 (日本特殊陶業股份有限公司的董事長) 在 21 日的記者會上表示，雖然每家企業會因為交易對象的汽車製造商的不同、而受到程度不一的影響，但他們也努力的進行資料彙整、並向各個會員來做通知。

此外，尾堂真一也提到，在生產過程有符合脫碳條件的汽車零件、今後很有可能會獲得汽車製造商的優先採用。為因應脫碳需求、JAPIA 內部在 2021 年 4 月的時候也已成立了專責組織，基於他們針對會員企業所實施的問卷調查等，要站在業界立場來思考未來的努力方向。

日本的汽車零件行業、原本就有相當多的中小企業，而這些企業在投資方面也能力有限。對此，尾堂真一也表示，他們會向日本政府提出建言，認為應當向一階供應商 (Tier 1) 來給予援助或提供優惠等。