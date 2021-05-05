微軟Surface商務版裝置 強化混合辦公行動力的最佳推手

2020 年，一場疫情改變了世界，也催生出新的工作方式，企業必須重新構想員工的工作模式和辦公室空間，為了保持社交距離，許多金融業者與客戶都改成線上交易，使用更多雲端功能，然而金融業強調溫度服務，「人」仍是核心主軸，由此可知「混合辦公」將是企業最佳解方，而微軟 Surface 商務版裝置，一直以來其設計理念就是為了未來的工作模式而生，在後疫情時代以不間斷的高效商務生產力，賦能混合辦公最強大的行動力！

「在家工作」可說是去年全球籠罩在疫情陰霾下，最熱門的關鍵字之一，尤其對金融服務業來說，更是史無前例的大挑戰；這是因為金融服務業不但需要支援人力資源、財務及資訊科技等「核心職能」團隊的遠距工作，還需支援交易人員及客戶服務人員等面對客戶的員工，以提供不中斷實體的服務。

混合辦公已成新常態 強化企業韌性才能迎接新挑戰

星展銀行從去年開始便展開一系列行動以因應未來辦公模式新常態，有接近 3,000 名新加坡員工表示他們在遠程工作時所碰到的最大困難即是如何維持與同事之間的互動和聯繫。因此，他們認為「混合辦公模式」比純粹的「遠程工作」模式好，有助於維持同事間的交流；而根據微軟的調查，82% 管理階層表示將實施更有彈性的在家辦公制度，71% 員工則表示希望未來有部分時間可繼續在家辦公。

這些數據不約而同顯示，工作方式不斷轉變，企業必須擁抱挑戰與變化，並從根本上改變工作方式—包括實行永久性『混合辦公模式』、彈性工作安排及部署更多機敏工作群組，同時創建有助加強構想和協作的工作空間，惟有如此，才能強化企業韌性迎接更多的挑戰。

Surface Hub 2S 團隊合作無界限 全面資安守護、協作溫度不減

有鑑於未來會議場景及以團隊為基礎的工作型態，Surface Hub 2S 不僅整合傳統會議室的投影設備、會議室白板、視通訊解決方案等軟硬體配置，還能提高團隊成員的線上線下的參與度，力助企業面對疫情帶來的遠距溝通與團隊協作的挑戰，維持高生產力。

Surface Hub 2S 透過 Microsoft Teams 認證的會議平台將遠距或者現場的團隊凝聚在一起，搭配內建的 Microsoft Whiteboard，提供如同實體白板的功能，可以自由書寫利於團隊腦力激盪，大家一同協作與修改 內容，而搭載 4K+ 螢幕解析度及 90 度廣角的 4K 鏡頭，則呈現出完整的會議現場，即便離鏡頭較遠的人也能被清晰地看見，至於內建的遠場麥克風能夠直接收音，彷彿大家都一起在會議室裡，沒有任何的距離感，對金融服務業來說，無論是提供線上理專服務諮詢，還是跨部門、分行開會，服務傳遞的溫度也不會減少。

值得一提的是，在 Surface Hub 2S 上，只要透過帳號連結，就能將討論過後的會議紀錄上傳到雲端，並隨著登入的帳號保存，只要登入同一個帳號，就能同步運用所有文件，管理容易，這對需要嚴遵法規的金融業而言，無疑是最佳保障，加上 Surface Hub 2S 從晶片到雲端都有資安防護，在會議結束之後一鍵清除地端資料，完全不用擔心下一個使用者或是沒有權限的人，會造成機密資料外洩或流失。

使用 Surface Hub 2S，無需擔心資安，人與人間的距離與溫度也能被維持，在混合辦公情境下，讓金融服務靈活彈性結合線上線下，讓團隊合作無界限，服務也更深入。

因此，為了因應混合辦公模式的複雜情境與多元需求，全球領導品牌微軟推出 Surface 商務版裝置，包括集視訊會議、團隊協作與商務需求於一體的 Surface Hub 2S 及專為企業打造在遠距工作或混合辦公環境下的 Surface Pro 7+ 商務版二合一筆電，以不間斷的高效商務生產力，因應各種工作環境。

(圖: 業者提供)

Surface Pro 7+ 商務二合一筆電 不受時空限制落實行動辦公

至於 Surface Pro 7 + 這款功能強大的二合一筆電，可拆式鍵盤靈活了筆電的實用性，一款裝置同時擁有筆電、平板、工作室這三種使用模式，不管在辦公桌、在咖啡廳或是外出移動中，都能輕鬆使用，觸控螢幕提供直覺操作，搭配手寫筆，更能隨時簽名做註解，讓常需外勤的保險業務人員或理專能及時與客戶互動；而因應混合辦公的工作型態越來越普及，LTE Advanced 大幅提升整體網路的傳輸速度，不管工作的地點為何，都可以在穩定的網路環境下工作，Surface Pro 7+ 搭載第 11 代 Intel® Core™ 處理器，效能再翻倍之外，續航力最長可達 15 小時，對於工作環境多變、作業模式多元的使用者來說，隨時帶著走、隨處都能用，真正落實行動辦公。

此外，Surface Pro 7 + 商務版如同其他 Surface 裝置，同樣提供了從開機就有的硬體安全功能，從初期部署到整個裝置的生命週期，都擁有完整的安全防護，公司 IT 人員可透過雲端服務來對 Surface 裝置進行管理和更新，強化保護身份資訊，並防禦惡意驅動程式和供應鏈的攻擊，簡易的部屬與操作，即使在混合辦公的環境下仍能輕易完成，Surface Pro 7+ 商務版還支援抽取式硬碟，在注重安全的金融業裡，提供資料管理彈性，讓企業更安心。

當混合工作模式已成為大趨勢，企業面對不確定性，應更專注核心業務、銷售，甚至尋求業務創新，Surface 商務版不僅僅是一台裝置，絕對是企業執行業務策略及強化混合辦公行動力的得力推手！