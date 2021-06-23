美經濟撥雲見日 Fed戴莉：縮減購債可能於今年底或明年初實施

隨著美國經濟逐漸走出陰霾，舊金準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 周二 (22 日) 表示，聯準會有可能在今年底或明年初開始縮減購債。她表示，儘管近期通膨走高，但聯準會 (Fed) 不會對未來幾個月的波動數據做出反應。

戴莉表示：「我看好經濟復甦，經濟實質進展已出現在我們視線範圍內，我們有可能在今年晚些時候，或明年年初實現該目標。」聯準會將實現充分就業和 2% 通膨作為收緊貨幣政策的主要目標。

不過，戴莉表示目前仍未到達那一步，但先開始準備是合適的。這呼應聯準會主席鮑爾的言論，鮑爾上周表示聯準會將開始討論縮減購債。

戴莉說道，目前抵押擔保證券 (MBS) 市場運行良好，聯準會的 MBS 購買並未直接影響抵押貸款利率，而是與美國公債一起影響整體金融情勢，但考量到房市市況火熱，聯準會是否應在縮減購債時優先減少購買 MBS，將是討論的主題之一。

戴莉具有 2021 年 FOMC 投票委員身分，她的觀點通常與鮑爾和聯準會其他領導層觀點一致，透露出隨著疫情在美國減緩，經濟已接近不需要聯準會全力幫助的時期。

但是，戴莉表示，這並不意味著聯準會正在背離新框架，並認為通膨並未真正開始趨於火熱。在該框架下，聯準會承諾政策將與疫情前不同，在勞動力市場走強的情況下，除非通膨真正開始趨於火熱，否則不會收緊貨幣政策。

戴莉預計隨著需求復甦和供應緊繃推高價格，通膨率可能會突破 3%，但聯準會應保持穩定的政策，不會對未來幾個月的波動數據做出反應。

戴莉說：「我期望在秋季更清楚了解經濟的未來走向，屆時許多限制勞動力供應的因素，諸如學校停課、病毒隱憂、失業保險都會有所緩解。」