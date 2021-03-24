今年電視出貨可望年增3.1% OLED出貨年增上看7成

研調機構集邦 TrendForce 今 (24) 日指出，受惠宅經濟動能延續、新興國家需求成長、日本東京奧運推升電視需求，今年全球電視出貨量可望達 2.23 億台、年增 3.1%，其中，OLED 與 LCD 面板價差逐步收斂，也刺激品牌廠加速布局 OLED 電視，估今年 OLED 電視出貨量將達 676 萬台、年增 72%。

集邦認為，今年歐洲盃足球賽、東京奧運將延至今年夏天舉辦，不論是否開放現場觀賽，皆有助推升電視需求，價格方面，電視面板價格從去年 6 月起漲至今仍維持上揚，加上整機組裝廠受 IC 零組件供應吃緊影響，第 2 季價格可望維持上漲。

集邦指出，隨著 LCD 面板價格大漲，品牌廠為確保獲利、因應成本上揚，也計畫調整部分產品零售價格，不過仍將吸收部分漲幅，因此若面板供不應求狀況仍未有改善，第 2 季品牌廠獲利將面臨壓力。

另一方面，集邦表示，不同於 LCD 面板持續走揚，OLED 與 LCD 價差逐步收斂，以 55 吋 UHD 為例，去年年初同樣規格的 OLED 面板價格是 LCD 的 4 倍，但隨著 LCD 價格逐月上漲，去年底兩者價差已經收斂至 2.9 倍，預期今年第 1 季更進一步縮小至 2.2 倍，也將推升今年 OLED 電視出貨量。