【日盛投顧】指數月線附近整理

◆盤勢分析

1. 台股目前失守月線 (17,076 點)，指數衝高後，盤中不敵賣壓，漲幅收斂，最終僅以上漲 12.57 點作收，漲幅 0.07%，收在 17,075.55 點，成交金額為 5,496.9 億元。三大法人合計賣超 120.97 億元，外資賣超 111.37 億元、投信買超 2.66 億元、自營商賣超 12.26 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：目前連三天黑 K 出量，結構不利盤勢，後勢需量價同步，方能轉佳。

（2）、均線：短線支撐下移至季線 (16,856 點) 附近，壓力為 06/18 高點約 17,300 點附近。

（3）、技術指標：KD 交叉向下，短線震盪格局

3. 櫃買指數跌幅 0.24%，收在 207.26 點，相對加權指數走弱。支撐月線 (約 203.7 點) 附近，壓力為 6/18 前高 211 點附近，KD 交叉向下，短線震盪格局。

4. 觀盤重點：台股短線在月線附整理，且盤中調節賣壓甚重，加上短期均線失守，持股比重建議維持 5 成水準，未來若能站穩月線之上，短期均線走升，再將持股比重提升，目前建議挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意紡織、金融、原物料、PCB、車用、半導體等族群。

鋼鐵、散裝航運、造紙、ABF 載板等強勁

1. 鋼鐵：隨著鋼價逐月調漲，鋼鐵廠本季營運有望比上季佳，相關個股如：2014 中鴻、2002 中鋼、2027 大成鋼、2023 盛餘、2017 官田鋼等股價突破整理格局。

2. 散裝航運：運能持續受大宗物資需求成長呈現吃緊，相關個股如 2606 裕民、2605 新興、2612 中航、2613 中櫃、2637 慧洋 KY 等股價走勢強於大盤。

3. 造紙：國際紙漿價格走揚，兩岸紙產能呈現滿載，相關個股如 1905 華紙、1903 士紙、1909 榮成、1906 寶隆等股價走升。

4.ABF 載板：載板拉貨強勁且供不應求，價格持續上揚，第三季營運可望延續好成績，相關個股如 3189 景碩、8046 南電、3037 欣興等有望受惠。