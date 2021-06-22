關島打疫苗行程最低5萬有找 雄獅：最快7月初可成行

關島政府推出疫苗支援企劃 AIRV&V(Vaccines&Vacation)，將開放外籍旅客可入境關島並接種疫苗，雄獅旅遊 (2731-TW) 品牌策略總經理游國珍今 (22) 日證實，目前正與航空公司積極展開關島直航布局，預計最快 7 月初就能成行，同時擬規劃 5 天 4 夜機票加酒店的產品，預估最低每人 5 萬有找。

游國珍指出，關島疫苗支援企劃對台灣旅客有 5 大誘因，包括官方政策支持、飛行時間短、票價低、安全性高，以及停留時間最短，在關島傳出有意開放外籍旅客入境後，已接獲不少旅客洽詢，以家庭、個人需求居多，據悉已有航空公司開始評估恢復關島直飛航班的可行性。

雄獅說明，從桃園機場直飛關島僅需 3.5 小時，機票價格僅洛杉磯的一半不到，時差也僅快台灣 2 小時，且不像赴美需要事先申請 ESTA 旅遊許可，台灣旅客可持 6 個月以上效期的中華民國「護照」和「身分證」正本，以及登機前 72 小時之核酸檢測結果陰性報告入境，並前往指定防疫旅館隔離即可。

關島地處西太平洋樞紐，目前其疫苗接種人口已突破 9 萬人，預計 7 月 1 日接種率將可提升至總人口數 80%，達到群體免疫。

此外，看好關島未來旅遊發展潛力，雄獅集團董事長王文傑已派遣主管群進駐關島展開前置作業。