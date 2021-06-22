〈焦點股〉中鋼領軍鋼鐵部隊上攻 逾10檔亮燈漲停

中鋼 7 月內銷盤價開平盤，第三季盤價則漲 4.1%，營運可望持續向上，加上美元漲勢暫歇，有助原物料行情，鋼鐵族群跌深反彈，今 (22) 日重回買盤懷抱，中鋼領頭強漲逾半根停板，中鴻、春雨、燁輝、威致等超過 10 檔亮燈漲停。

台股今天早盤回神強彈逾 200 點，航海王、鋼鐵人再度成為多頭指標，其中，鋼鐵族群受中國嚴打原物料價格的影響，近兩周委靡不振，中鋼從日前的 40 元高點回落，一路跌至 34 元左右，重摔約 14%，今天在大量買盤追捧下，早盤勁揚近 8%，最高來到 37 元，成交量也較昨天明顯放大。

此外，燁興、燁輝、志聯、聚亨、中鴻、官田鋼、長榮鋼、新鋼等 10 多檔中下游廠，全數攻上漲停。

中鋼 5 月自結稅前盈餘 76.27 億元，月增 24%，續創單月新高，每股稅前盈餘約 0.48 元；累計前 5 月稅前盈餘 268.95 億元，每股稅前盈餘約 1.7 元，較去年同期轉盈。

中鋼表示，5 月盤價調漲 8%，且漲幅大於原料等生產成本的增幅，成品利差擴大， 5 月營收 307.18 億元，月增 8%、年增 71%、營業利益 73.62 億元，月增 34%，營益率 18.5%，也較前月大增 3.6 個百分點。

觀察國際鋼市，儘管中國透過緊縮信貸和打壓營建支出方式，調控鋼鐵價格，以達到穩定物價目標，再加上中國去年承諾推動碳中和經濟，包括減少鋼鐵生產，讓鐵礦砂前景蒙上陰霾，不過，隨著歐美加速施打疫苗效果顯現，疫情進一步降溫，各國政府也全力振興經濟，帶動汽車、營建等用鋼產業需求，仍為鋼價漲勢添增助力。