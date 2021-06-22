台塑12噸電動卡車Q3問世

台塑與鴻海的電動車大夢，據悉日前鴻海董事長劉揚偉率隊拜會台塑集團促成台塑、南亞、台化、福懋積極加入 MIH 電動車開放平台聯盟。台塑集團 (1301-TW) 進攻電動車商機火力全開，由台塑企業管理中心常委王文潮督軍的台塑汽車貨運公司，正全力打造電動卡車，第一台樣車最快 7 月誕生。台塑集團親自掌握電池、馬達、電控等電動車三大關鍵技術，力拚 2022 年商品化。

台塑汽車貨運公司董座陳勝光表示，以電動車最關鍵的電池技術為例，台塑集團擁鋰鐵電池技術，具重量輕、體積小、使用壽命長等優點，裡頭從電解液、正極材料到電池模組，台塑集團都有能力自己提供，目前正要導入台塑汽車貨運公司主導開發的電動卡車，預計今年 7 月就會誕生第一台樣車。

台塑汽車貨運目前規劃研發中的電動車產品線包括 6.5 噸和 12 噸純電動卡車，及 10 噸電動中巴系列，將於 2022 年至 2025 年間陸續推出。其中 12 噸電動卡車為先發，最快 2022 年商品化上市。

王文潮日前就預告，卡車電動化是未來趨勢，台塑集團不會缺席。台塑汽車在卡車及重車市場布局許久，2005 年開始與歐洲知名商用車生產商 DAF(達富) 合作，從一開車代理 DAF 重車在台灣銷售，後來投入重金在台設立重車組裝生產線，旗下台宇汽車則負責售後服務及全台經銷體系，去年底，台塑達富商用車在台累積銷售量已經突破 1 萬輛。

挾著相關的造車經驗與合作關係，陳勝光說，台塑汽車將利用 DAF 貨車現有的車架，再把傳統燃油動力系統換成電池和馬達，打造電動卡車，很快就可以上路。他分析，由於電動汽車市場戰雲密布，台塑汽車貨運先從利基型的電動卡車市場切入，競爭相對沒有那麼激烈，可提高勝出機率。

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