協助穩定物價 中鋼7月開平盤終結連12漲

中鋼 (2002-TW) 今 (15) 日開出 7 月及第三季盤價，其中，7 月盤價平盤終結連 12 個月上漲、第三季季盤產品，每公噸上漲 2000-2900 元不等，此次開出盤價平均漲幅 4.1%。

中鋼表示，美國政府推出 6 兆美元預算案，其中 1.7 兆美元聚焦在基礎建設；中國也積極投入 10.6 兆人民幣「新基建」計劃，兩大經濟體同步加強推動基建方案，加上歐美各陸續解封，也帶動民間投資與消費動能升溫，強力支撐國際鋼鐵需求。

原物料及鋼鐵行情方面，鐵礦砂回升至每公噸 220 美元以上歷史高位，強冶金煤急起直追上，澳洲 FOB 報價漲到逾 170 美元，近 3 個月漲幅近 50%；全球散裝航運費也受到大宗商品需求增溫、缺船塞港等因素影響而大幅上揚，相關煉鋼原物料成本持續飆漲，推升國際鋼價不斷刷新歷史紀錄。

以各國鋼價來看，中鋼指出，歐美鋼市持續火熱，美國熱軋價格已突破每公噸 1800 美元大關，歐洲則上探 1400 美元，且歐洲數家鋼廠今年產能幾近售罄且交期嚴重遞延。

在亞洲鋼市方面，中國政府介入管控黑色系商品投機行為，導致鐵礦砂、鋼材價格短期波動，惟受惠新基建陸續展開，鋼鐵期、現貨價格已快速回升，且隨建築、家電、汽車等需求不斷釋出，中國整體經濟仍處上行趨勢；而日本製鐵則宣告，全面大漲國內價格，期能持續穩定供應用戶，並已積極與指標車廠談判，改善價格結構並追上國際行情。

不過，國內鋼市受新冠疫情影響，抑制市場信心及生產活動，中鋼坦言，雖然產品售價現階段與國際行情尚有落差，有調漲空間，但考量協助穩定物價，故決議 7 月月盤產品以平盤開出；第三季季盤產品則考量國際行情與月盤累積漲幅的差距，順勢補漲，也能適度引導進口料入境以紓解供需吃緊的窘境。

同時，中鋼也宣布，因應全球全球碳中和與 ESG 趨勢，相關環保成本將成為鋼價不可或缺的一環，規畫明年起，外銷訂單將納入環保成本的碳附加費等，順應全球減碳趨勢，計算產品碳足跡。