交易屢創天價的NFT新型態收藏是什麼？專訪佳士得線上拍賣專家Noah Davis

張以潔

Twitter 創辦人 Jack Dorsey 的第一篇推文「just setting up my twtr」(剛創好我的推特帳號),得標者最後出價超過 290 萬美元;低階像素動圖〈彩虹貓〉(Nyan Cat)以 60 萬美元售出。數位藝術家 Beeple 的作品〈每一天:前 5000 天〉(Everydays: The First 5000 Days),在佳士得拍賣以約 6,900 萬美元售出。你一定會有這樣的疑問:這些圖文網路都看得到,為什麼要花這麼多錢買?買賣又要怎麼進行?沒有實體畫作,卻不斷創下高價的 NFT 到底是什麼?專訪佳士得戰後及當代藝術部專家 Noah Davis,一起了解數位時代下的新形態收藏。

關鍵在於 NFT(Non-Fungible Token,非同質化代幣)。「非同質化」(non-fungible)是相對於「同質化」(fungible)的概念,「同質化」意指同類型資產擁有完全相等的價值,貨幣就是最好的例子,你的 10 元硬幣和朋友的 10 元硬幣交換,誰都不會得利或損失。相反地,「非同質化」就是同類資產各自有不同價值,同樣都是 10 元硬幣,紀念硬幣和一般硬幣就是不同。而代幣(token)和貨幣(coin)也是不同概念,貨幣可以用來買賣,代幣則是「所有權的證明」,例如門票就是你可以參與演唱會的證明。所以結合兩者,NFT 就是某件無一無二的物品所有權。

網路內容一向以自由、公開、免費為最大特徵,但也因此導致數位藝術的市值難以被認定。現今創作者可以將數位作品透過 NFT 轉為加密藝術(CryptoArt),等於擁有一張數位版的所有權證明,並把這個證明在區塊鏈上出售。NFT 交易平台多元,主要有 Zora、SuperRare、Nifty Gateway 等,創作者可以自行上傳作品,在區塊鏈上「鑄造」(mint,創建的意思) NFT,產生出的代幣擁有不可更改性,就算日後再上傳同樣作品,在區塊鏈上的資訊都是公開的,所有人都可以溯及版本先後。根據 NonFungible.com 網站數據,2021 年 1 月 NFT 的單月銷售總額就超過 2 億美元,直逼 2020 年一整年的 2.5 億美元。

由市場決定價格的未知拍賣

屢創高價的 NFT,吸引了國際藝術拍賣行的關注。佳士得在今年 3 月率先加入,和數位藝術平台 MakersPlace 合作拍賣 Beeple〈每一天:前 5000 天〉。「2020 一整年,我們一直在追蹤 NFT 市場的成長,發現銷售量在下半年顯著增加,讓我們認為是進入這個市場的適當時機。」佳士得戰後及當代藝術部專家 Noah Davis 說,2020 年 12 月 Beeple 以 390 萬美元出售作品,就引起了他的注意。此次拍賣始於 MakersPlace 先向 Beeple 提出合作,同時 MakersPlace 也在尋找合作夥伴,希望把 NFT 推向更大的市場,於是找上了佳士得。

「開了幾次會議後,Beeple 提出拍賣〈每一天:前 5000 天〉的想法。我們當下立刻認定,這是把數位藝術推向全球市場的最佳選擇。」Noah Davis 解釋,這件作品由 Beeple 過去逾 13 年、每天的一張創作集結而成,共 5,000 張獨立畫作透過數位展示成為單一圖像,證明了數位藝術充滿無限可能的本質。有趣的是,儘管 Beeple 的作品已在市場上造成瘋狂,〈每一天:前 5000 天〉在佳士得拍賣會的估價卻顯示「未知」(Unknown Estimate),起價更是親民的 100 美元,「我們認為讓市場決定這項史無前例的作品價格非常重要,並邀請市場上所有級別的藏家參加。」

後續的故事大家都知道了,價錢從 100 美元一路漲到成交價 6,900 萬美元,「得標者為一位亞洲買家。」Noah Davis 透露,這次拍賣有 91% 是新客戶,約 58% 為 1981∼1996 年的千禧世代、33% 來自 1965∼1980 年的 X 世代、6% 是 1997∼2012 年的 Z 世代,最少的 3% 是 1946∼1964 年的戰後嬰兒潮。從地域來看,美洲以 55% 占最大宗,歐洲 27%、亞洲 18%。而在這次的成功後,佳士得於 5 月再度拍賣 NFT 作品,Larva Lab 創辦人 Matt Hall 和 John Watkinson 繪製的 9 顆隨機生成的密碼龐克(Cryptopunk)頭像以近 1,700 萬美元售出。該圖像繪製於 2017 年,是第一個使用 NFT 在區塊鏈流通的作品,也讓此次拍賣更具意義。

挑戰作品價值和所有權的認定

除了佳士得,蘇富比也在 3 月與 Nifty Gateway 合作,拍賣 Pak 的系列作品《The Fungible Collection》,為期 3 天的拍賣,總計售出 1,700 萬美元。此次 Fungible 系列中,以開放版(Open Editions)最受矚目,由眾多白色立方體組成的作品,會在黑色背景中 360 度旋轉。NFT 代幣依照立方體數量分為 1、5、10、20、50、100、500、1,000 共 8 種,一件作品可由不同買家購買,也就是說,如果你買了 1 個 NFT,會獲得 1 個立方體樣態的一件作品;買了 6 個 NFT,則會得到 1 個和 5 個立方體樣態的兩件作品;想完整收藏作品的 8 種樣態,就得買下 1,686 個 NFT。這樣的方法分割了作品的價值和所有權,挑戰了大眾對藝術收藏的既定認知。

蘇富比也接著在 4 月拍賣首個附 NFT 認證的時計系列 SPYMASTER;5 月當代藝術晚拍中,一幅 Banksy 拍品接受比特幣(BTC)或以太幣(ETH)支付;6 月將於紐約舉辦 NFT 拍品專場。蘇富比執行長 Charles Stewart 接受《CNN》採訪時提到,「我們的業務以實體藝術為最大宗,這點在現階段的發展並不會改變。但我相信這群新的受眾和社群是很龐大的,這是非常有趣的,讓我想到 1970、1980 年代街頭藝術大爆發,或許 2021 年的數位藝術就是 1970 年的街頭藝術。」

NFT 所有權與真偽判定

實體藝術拍賣的形式我們都很熟悉,得標者可以把作品掛在家裡等地方展示,那買下 NFT 究竟會得到什麼?Noah Davis 說,所有人都可以在網路下載與共享數位作品的副本,但 NFT 代表了所有權,如同許多物件都有正本和副本,副本的流通完全不影響正本的效力。買家可以用非商業用途的形式展示作品,市面上有很多機構都在提供數位作品展示服務,也可以在 NFT 市場上做銷售或轉讓,「必須注意的是,買家並不會獲得數位作品的智慧財產權。」而藝術品拍賣很強調的「真跡」,在 NFT 世界又是不同認定方式。「佳士得不為 NFT 銷售提供任何真實性證書。」他說,區塊鏈上的資料和記錄都是公開的,買家可以自行查看 NFT 的鑄造地址、來源,以及經手的每一筆交易,「每筆記錄都是自動輸入,無法被修改或消除,所以是準確且可被驗證的。」

近幾個月 NFT 彷彿橫空出世,各式迷因、動圖等都可以標出高價,泡沫化的質疑漸漸浮上檯面。也有人批評其耗電問題,NFT 多透過以太幣支付,要產生以太幣等虛擬貨幣,就要用大量電力「挖礦」,在區塊鏈上創建或拍賣 NFT,也都得使用專業計算機。關於 NFT 的未來,Noah Davis 認為目前都還在開始階段,「這個新生市場不限於藝術界,還影響了音樂、零售、社群媒體、體育等領域。在藝術拍賣中,NFT 讓數位藝術的所有權獲得價值,打開了物理界線外的各種可能,為數位藝術市場鋪了一條新道路。」NFT 是藝術藍海還是泡沫?又會對藝術市場造成什麼影響?這些問題或許要等到未來才有解答,但可以確定的是,引起這麼多問題與話題的 NFT,正在改變我們擁有與欣賞藝術的方式與定義。

Noah Davis

佳士得紐約戰後與當代藝術部門副總裁。畢業於紐約大學,曾任職於高古軒畫廊出版部門。實體藝術品和 NFT 數位藝術拍賣皆是專長,曾領導部門執行佳士得首次線上拍賣。最近負責 Beeple〈每一天:前 5000 天〉拍賣,使佳士得成為 NFT 產品的先鋒傳統拍賣行。

