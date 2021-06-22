交易屢創天價的NFT新型態收藏是什麼？專訪佳士得線上拍賣專家Noah Davis

La Vie 2021/6 月號 我想買一件藝術品

Jun 05, 2021 張以潔

Twitter 創辦人 Jack Dorsey 的第一篇推文「just setting up my twtr」（剛創好我的推特帳號），得標者最後出價超過 290 萬美元；低階像素動圖〈彩虹貓〉（Nyan Cat）以 60 萬美元售出。數位藝術家 Beeple 的作品〈每一天：前 5000 天〉（Everydays: The First 5000 Days），在佳士得拍賣以約 6,900 萬美元售出。你一定會有這樣的疑問：這些圖文網路都看得到，為什麼要花這麼多錢買？買賣又要怎麼進行？沒有實體畫作，卻不斷創下高價的 NFT 到底是什麼？專訪佳士得戰後及當代藝術部專家 Noah Davis，一起了解數位時代下的新形態收藏。

關鍵在於 NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）。「非同質化」（non-fungible）是相對於「同質化」（fungible）的概念，「同質化」意指同類型資產擁有完全相等的價值，貨幣就是最好的例子，你的 10 元硬幣和朋友的 10 元硬幣交換，誰都不會得利或損失。相反地，「非同質化」就是同類資產各自有不同價值，同樣都是 10 元硬幣，紀念硬幣和一般硬幣就是不同。而代幣（token）和貨幣（coin）也是不同概念，貨幣可以用來買賣，代幣則是「所有權的證明」，例如門票就是你可以參與演唱會的證明。所以結合兩者，NFT 就是某件無一無二的物品所有權。

網路內容一向以自由、公開、免費為最大特徵，但也因此導致數位藝術的市值難以被認定。現今創作者可以將數位作品透過 NFT 轉為加密藝術（CryptoArt），等於擁有一張數位版的所有權證明，並把這個證明在區塊鏈上出售。NFT 交易平台多元，主要有 Zora、SuperRare、Nifty Gateway 等，創作者可以自行上傳作品，在區塊鏈上「鑄造」（mint，創建的意思） NFT，產生出的代幣擁有不可更改性，就算日後再上傳同樣作品，在區塊鏈上的資訊都是公開的，所有人都可以溯及版本先後。根據 NonFungible.com 網站數據，2021 年 1 月 NFT 的單月銷售總額就超過 2 億美元，直逼 2020 年一整年的 2.5 億美元。

由市場決定價格的未知拍賣

屢創高價的 NFT，吸引了國際藝術拍賣行的關注。佳士得在今年 3 月率先加入，和數位藝術平台 MakersPlace 合作拍賣 Beeple〈每一天：前 5000 天〉。「2020 一整年，我們一直在追蹤 NFT 市場的成長，發現銷售量在下半年顯著增加，讓我們認為是進入這個市場的適當時機。」佳士得戰後及當代藝術部專家 Noah Davis 說，2020 年 12 月 Beeple 以 390 萬美元出售作品，就引起了他的注意。此次拍賣始於 MakersPlace 先向 Beeple 提出合作，同時 MakersPlace 也在尋找合作夥伴，希望把 NFT 推向更大的市場，於是找上了佳士得。

「開了幾次會議後，Beeple 提出拍賣〈每一天：前 5000 天〉的想法。我們當下立刻認定，這是把數位藝術推向全球市場的最佳選擇。」Noah Davis 解釋，這件作品由 Beeple 過去逾 13 年、每天的一張創作集結而成，共 5,000 張獨立畫作透過數位展示成為單一圖像，證明了數位藝術充滿無限可能的本質。有趣的是，儘管 Beeple 的作品已在市場上造成瘋狂，〈每一天：前 5000 天〉在佳士得拍賣會的估價卻顯示「未知」（Unknown Estimate），起價更是親民的 100 美元，「我們認為讓市場決定這項史無前例的作品價格非常重要，並邀請市場上所有級別的藏家參加。」

後續的故事大家都知道了，價錢從 100 美元一路漲到成交價 6,900 萬美元，「得標者為一位亞洲買家。」Noah Davis 透露，這次拍賣有 91% 是新客戶，約 58% 為 1981∼1996 年的千禧世代、33% 來自 1965∼1980 年的 X 世代、6% 是 1997∼2012 年的 Z 世代，最少的 3% 是 1946∼1964 年的戰後嬰兒潮。從地域來看，美洲以 55% 占最大宗，歐洲 27%、亞洲 18%。而在這次的成功後，佳士得於 5 月再度拍賣 NFT 作品，Larva Lab 創辦人 Matt Hall 和 John Watkinson 繪製的 9 顆隨機生成的密碼龐克（Cryptopunk）頭像以近 1,700 萬美元售出。該圖像繪製於 2017 年，是第一個使用 NFT 在區塊鏈流通的作品，也讓此次拍賣更具意義。

挑戰作品價值和所有權的認定

除了佳士得，蘇富比也在 3 月與 Nifty Gateway 合作，拍賣 Pak 的系列作品《The Fungible Collection》，為期 3 天的拍賣，總計售出 1,700 萬美元。此次 Fungible 系列中，以開放版（Open Editions）最受矚目，由眾多白色立方體組成的作品，會在黑色背景中 360 度旋轉。NFT 代幣依照立方體數量分為 1、5、10、20、50、100、500、1,000 共 8 種，一件作品可由不同買家購買，也就是說，如果你買了 1 個 NFT，會獲得 1 個立方體樣態的一件作品；買了 6 個 NFT，則會得到 1 個和 5 個立方體樣態的兩件作品；想完整收藏作品的 8 種樣態，就得買下 1,686 個 NFT。這樣的方法分割了作品的價值和所有權，挑戰了大眾對藝術收藏的既定認知。

蘇富比也接著在 4 月拍賣首個附 NFT 認證的時計系列 SPYMASTER；5 月當代藝術晚拍中，一幅 Banksy 拍品接受比特幣（BTC）或以太幣（ETH）支付；6 月將於紐約舉辦 NFT 拍品專場。蘇富比執行長 Charles Stewart 接受《CNN》採訪時提到，「我們的業務以實體藝術為最大宗，這點在現階段的發展並不會改變。但我相信這群新的受眾和社群是很龐大的，這是非常有趣的，讓我想到 1970、1980 年代街頭藝術大爆發，或許 2021 年的數位藝術就是 1970 年的街頭藝術。」

NFT 所有權與真偽判定

實體藝術拍賣的形式我們都很熟悉，得標者可以把作品掛在家裡等地方展示，那買下 NFT 究竟會得到什麼？Noah Davis 說，所有人都可以在網路下載與共享數位作品的副本，但 NFT 代表了所有權，如同許多物件都有正本和副本，副本的流通完全不影響正本的效力。買家可以用非商業用途的形式展示作品，市面上有很多機構都在提供數位作品展示服務，也可以在 NFT 市場上做銷售或轉讓，「必須注意的是，買家並不會獲得數位作品的智慧財產權。」而藝術品拍賣很強調的「真跡」，在 NFT 世界又是不同認定方式。「佳士得不為 NFT 銷售提供任何真實性證書。」他說，區塊鏈上的資料和記錄都是公開的，買家可以自行查看 NFT 的鑄造地址、來源，以及經手的每一筆交易，「每筆記錄都是自動輸入，無法被修改或消除，所以是準確且可被驗證的。」

近幾個月 NFT 彷彿橫空出世，各式迷因、動圖等都可以標出高價，泡沫化的質疑漸漸浮上檯面。也有人批評其耗電問題，NFT 多透過以太幣支付，要產生以太幣等虛擬貨幣，就要用大量電力「挖礦」，在區塊鏈上創建或拍賣 NFT，也都得使用專業計算機。關於 NFT 的未來，Noah Davis 認為目前都還在開始階段，「這個新生市場不限於藝術界，還影響了音樂、零售、社群媒體、體育等領域。在藝術拍賣中，NFT 讓數位藝術的所有權獲得價值，打開了物理界線外的各種可能，為數位藝術市場鋪了一條新道路。」NFT 是藝術藍海還是泡沫？又會對藝術市場造成什麼影響？這些問題或許要等到未來才有解答，但可以確定的是，引起這麼多問題與話題的 NFT，正在改變我們擁有與欣賞藝術的方式與定義。

Noah Davis

佳士得紐約戰後與當代藝術部門副總裁。畢業於紐約大學，曾任職於高古軒畫廊出版部門。實體藝術品和 NFT 數位藝術拍賣皆是專長，曾領導部門執行佳士得首次線上拍賣。最近負責 Beeple〈每一天：前 5000 天〉拍賣，使佳士得成為 NFT 產品的先鋒傳統拍賣行。

文｜張以潔

圖片提供｜佳士得、蘇富比

完整內容以及更多藝術收藏入門指南，請見 La Vie 2021/6 月號《我想買一件藝術品》

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