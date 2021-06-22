東京奧運拍板入場觀眾上限1萬 估售票收入銳減逾半

東京奧運即將於 7 月 23 日開幕，週一 (21 日) 東奧 5 方會談後敲板，東奧會場館觀眾入場上限為 1 萬人。

日本預計 7 月 11 日解除緊急事態宣言，大型活動的觀眾人數限制將提高至 10,000 人，這也消除東奧觀賽入場的阻礙。

東京奧運暨帕運大臣橋本聖子 (Seiko Hashimoto) 宣布，經過日本政府、奧委會組織、東京都以及國際奧會、國際帕林匹克委員會決議，觀眾人數上限為 1 萬人，其中贊助商、會場服務人員和學生不算作觀眾。

目前日本已售出 364 萬張門票，未來可能透過抽籤方式將人數減少到 272 萬，具體細節將在本週稍晚時公布。

東奧限制觀賽進場人數，售票收入預估銳減逾半，(圖片：AFP)

東京奧運與帕運籌備委員會秘書長武藤敏郎 (Toshiro Muto) 透露，將以公平的方式減少觀眾人數。

武藤敏郎稱，由於觀眾人數上限，門票收入將為先前預期的 900 億日元 (8.19 億美元) 減掉一半以上 (約占 2020 年東京奧運商業收入的半數)，東京都政府、日本政府和奧委會組織將討論如何彌補損失。

橋本聖子也表示，如果感染迅速增加並且醫療系統面臨壓力，將視情形改採無觀眾閉門賽事。

日本首相菅義偉週一也提到，若東京宣布新的緊急狀態時，將優先考慮安全，同時靈活考慮禁止東奧觀眾入場。

距離奧運開幕還有一個多月，最新日媒公布的日本全國電話調查顯示，86.7% 的人擔心奧運恐讓新冠疫情再度擴大，40.3% 的人認為，不應該開放觀眾進場。30.8% 人認為東奧應該取消。