商總：仍有九大慘業淪紓困孤兒 籲政府展開跨部會協商

商總紓困 4.0 產業七大建言共 82 項，已納入立法院紓困振興特別預算第三次追加預算決議，理事長許舒博籲請各部會盡快讓紓困方案上路，為產業裝葉克膜救命，同時也提醒還有移民、室內設計、就服、中藥等九大「慘」業孤兒亟待救援，行政院應立刻展開跨部會協商，以免這些產業淪為紓困孤兒。

商總針對紓困政策提出七大建言，受到立法院朝野立委重視，納入提案，經審議後其中有 82 項決議採納七大建言，交由行政部門納入紓困方案協處，包括染疫風險性高之服務業從業人員優先納入疫苗施打對象，全面調降公有空間租金降低業者經營負擔，及鬆綁工時規定等。

許舒博表示，就目前政府公布的紓困 4.0 預算中，還有很多孤兒產業需要協助，包括移民、室內設計、就服、中藥、寵物、保代、保經、不動產仲介經紀、租賃住宅服務等九大「慘」業，政府一定要打破既有的部會框架，對沒有編列紓困預算的部會所轄的受創產業，也要給予紓困協助。

他進一步說明，本波疫情對產業傷害太大，從勞工紓困貸款 15 日開辦，每人貸款額度最高新台幣 10 萬元，才短短三天就已超過 110 萬人申請，遠遠超出勞動部原定的 50 萬個名額，顯見企業經營環境的惡化程度，已超乎政府預期想像。

許舒博提醒，立法院三讀通過 2600 億元的防疫紓困特別預算案，若 6 月 28 日三級警戒再延長，政府一定要有再加碼救企業的準備，救企業就等於救勞工，也要盡快取得疫苗提升疫苗施打率，穩定社會民心。