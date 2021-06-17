〈紓困4.0啟動〉安心即時上工條件放寬 不限投保資格、加發防疫津貼

本土疫情衝擊就業市場，勞動部今 (17) 日公布，「安心即時上工計畫」將進一步鬆綁，不限投保資格都能申請上工，並延長參加時數，希望協助勞工度過疫情難關，若涉及新冠肺炎高接觸風險的工作，還額外提供每月最高 2000 元的防疫津貼。

勞動部明 (18) 日將正式公告「安心即時上工計畫」放寬條件，高雄、屏東、澎湖及台東搶先釋出 3000 多個職缺，明年 6 月底前有需求民眾，都可來登記參加；桃竹苗盤點後，也將提供約 4000 個工作機會。

勞動部指出，參加安心即時上工計畫的人，由原本限定於申請登記日前 1 年內，有勞保或就保投保紀錄，改為不限投保資格，只要年滿 15 歲國民，或與在境內設有戶籍的國民結婚，且獲准居留依法在台灣工作的外國人、大陸地區人民、港澳居民，都可以申請參加。

原規定每人每月最高工時 80 小時，每人最長補助 6 個月，修改為到明年 6 月 30 日計畫截止前，每月最高核給 80 小時，每人最長以 960 小時為限。也就是說，曾申請過本計畫的勞工，可以再次申請參加剩餘時數，現在正在上工的民眾，也可以繼續累計時數，不必再重新申請推介。

勞動部表示，對於地方政府的防疫需求，如工作內容涉及新冠肺炎接觸風險者，可另外提供防疫津貼，依每月工時最高 80 小時計算，每人每月 2000 元，依實際上工時數按比例核給。

為節省時間及配合防疫，勞動部請民眾優先以網路申辦方式，或採郵寄、傳真、電子郵件等寄送申請登記表。若民眾不方便用以上方式申請，則請電洽最近的公立就業服務機構預約排程，進行分流送件。勞動力發展署呼籲，非必要請不要到就業中心現場，避免群聚風險。