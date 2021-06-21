〈國內疫情升溫〉北農不休市 員工、承銷商4000人全面打疫苗

台北農產運銷公司員工、承銷商及包裝蔬果的派遣工，目前已 45 人染疫，北市府今 (21) 日召開防疫記者會，市長柯文哲表示，上周六已成立專案小組處理，與中央討論後，決議讓北農員工、承銷商、理貨員等 4000 人，在 3 天內全面施打疫苗，防堵疫情蔓延，市府強調，北農是大台北地區最重要的蔬果批發市場，提供基本民生需求，不會休市。

柯文哲指出，北農情況較複雜，除了有本地員工外，還有許多中南部上來的承銷商、派遣工等，流動性太大，過去就不斷出現零星確診案例，在疫調上就會有跨縣市問題，以往藉由戶籍調查方式也不適用，因此，北市府上周六已經成立專案小組來討論因應。

柯文哲表示，北市府與中央疫情指揮中心研究後認為，與其每周對北農人員快篩、找出確診者，不如直接嘗試新戰術－施打疫苗，根據估算，目前北農員工約 500 人，加上委外、承銷廠商，總計約 4000 人，北市府希望在 3 天內，針對北農篩檢陰性者施打疫苗，中央也同意增撥 4000 劑 AZ 疫苗來協助。

副市長黃珊珊表示，目前北農相關人員累計 45 人確診，第一市場有 29 人確診，都是在 5/31 前發生，部分已經解隔離；第二市場有 9 位，6/1 開始陸續發病，加上 7 個外包商。相關單位判斷，濱江市場群聚暫時與萬華群聚沒有明顯關連。

為防堵病毒擴散，黃珊珊指出，北農拍賣動線會實施分艙分流，也會做出入口降載、人員控制，進出濱江市場每天要嚴格使用身份證字號分流。

媒體問及，北農疫情若加劇，是否面臨停擺？黃珊珊強調，北農是大台北地區最重要的蔬果批發市場，提供基本民生需求，若真的有狀況，會以降載的方式，但不會到休市。柯文哲也表示，北農不會休市，不需要為了一個可能的小危險，搞到系統不能運作。