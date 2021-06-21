〈國內疫情升溫〉協助醫護快篩作業 上銀集團捐50台正壓採檢亭

為體恤及減低醫護人員從事採檢工作時的辛苦，上銀 (2049-TW) 集團捐贈 50 台具無塵室等級的正壓採檢亭，已於 6 月 16 日起陸續送達衛福部指定的醫療院所；而近期五大廠區所有外籍同仁也完成快篩，952 人全數陰性。

正壓採檢亭由上銀科技與大銀微系統 (4576-TW) 共同出資捐贈，內部有舒適的節能空調、清除抗菌濾網，獨立空間設計可減少相互感染，讓採檢者能涼爽安全的環境下執行快篩工作。

正壓採檢由工研院設計開發，委由工研院輔導的廣隆及東泰祥兩家供應商承作，以台灣十多年來在建置 IC 晶圓廠及光電廠無塵室的優勢與經驗下，打造出可移動的迷你正壓無塵室，潔淨度甚至優於醫院外科手術室。

上銀董事長卓文恒表示，希望透過正壓採檢亭捐助，讓民眾接受快篩時速度更順暢，也幫助醫護人員在零風險的環境下安全採檢；考量疫情延燒，除嚴格執行外籍同仁日常管理外，近期上銀五大廠區也進行外籍同仁快篩作業，共完成 952 人快篩，全數陰性，產線也都順利運作。

面對嚴峻疫情，上銀集團總裁卓永財則說，即使無法改變世界及各國疫情發展，但能在不同領域合作，為社會及醫護人員分憂解勞，期待上銀集團捐贈的 50 台正壓採檢亭，可為醫療量能帶來貢獻。

