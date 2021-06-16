中國5月工業增加值年增8.8% 預期9.2%

周三 (16 日) 中國統計局公布 5 月份規模以上工業增加值年增 8.8%，預期 9.2%，前期 9.8%。1～5 月份，規模以上工業增加值年增 17.8%，兩年平均成長 7.0%。

資料來源: 中國統計局

以三大類別來看，5 月份採礦業增加值年增 3.2%，與前期相同；製造業增長 9.0%，前期 10.3%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長 11.0%，前期 10.3%。

以經濟類型來看，5 月份國有控股企業增加值年增 7.7%，前期 8.6%；股份制企業增長 8.9%，前期 10.4%；外商及港澳台商投資企業增長 8.5%，前期 8.4%；私營企業增長 9.1%，前期 11.2%。

以產業來看，5 月份 41 個大類行業中有 36 個行業增加值保持年增，前期則有 37 個。漲幅排名前三大分別為，電氣機械和器材製造業增長 18.7%、通用設備製造業增長 13.8%、計算機、通信和其他電子設備製造業增長 12.7%。此外，汽車製造業增長 0.5%。

中國統計局指出，高技術製造業增加值年增 17.5%，兩年平均增長 13.1%，兩年平均漲幅比 4 月份上揚快 1.5 個百分點。當中新能源汽車、工業機器人、半導體分別增長 166.3%、50.1%、37.6%，兩年平均增速均超過 19%。

5 月份，中國工業企業產品銷售率為 97.4%，比去年同期下滑 0.4 個百分點。

