中國1～5月固定資產投資年增15.4% 低於預期

周三 (16 日) 中國統計局公布 1～5 月份固定資產投資人民幣 19.4 兆元，年增 15.4%，預期 17%，前期 19.9%；比 2019 年 1～5 月增長 8.5%，兩年平均成長 4.2%。其中，民間固定資產投資人民幣 11.2 兆元，年增 18.1%，前期 21%。
分產業看，第一產業投資人民幣 4961 億元，年增 28.7%，1～4 月為 35.5%；第二產業投資人民幣 5.8 兆元，年增 18.1%，1～4 月為 21.7%；第三產業投資人民幣 13.1 兆元，增長 13.8%，1～4 月為 18.7%。
以地區區分，東部地區投資年增 14.9%，1～4 月為 18.6%；中部地區投資增長 25.2%，1～4 月為 30.7%；西部地區投資增長 14.5%，1～4 月為 18.0%；東北地區投資增長 12.0%，1～4 月為 15.2%。
此外，1～5 月份基礎設施投資年增 11.8%，1～4 月為 18.4%；製造業投資年增 20.4%，1～4 月為 23.8%；房地產開發投資年增 18.3%，1～4 月為 21.6%。
至於 1～5 月份高技術產業投資年增 25.6%，1～4 月為 28.8%；其中高技術製造業和高技術服務業投資分別增長 29.9%、17.1%，1～4 月則分別成長 34.2%、18.1%。
高技術製造業中，計算機及辦公設備製造業、醫療儀器設備及儀器儀表製造業投資年增分別為 48.3%、34.0%，兩年平均分別增長 28.9%、17.0% ；高技術服務業中，電子商務服務業、檢驗檢測服務業投資年增分別達 47.7%、39.6%，兩年平均分別增長 36.1%、14.2%。