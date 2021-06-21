〈陸港盤後〉A股表現冠亞股 科創50大漲逾2.2%

聯準會官員鷹派言論，美股、亞股全面下滑，拖累周一 (21 日)A 股三大指數全數開低。不過指數在低檔盤整後止跌反彈，不懼亞股探底的頹勢。不過權值股表現低迷，導致上證漲幅受限。

銀行類股下滑是壓抑上證的主因，雖然根據銀行業自律機制，許多大型銀行開始下調存款利率，此舉有利銀行利差表現，但中國國務院要求金融機構減費讓利給整體社會，對銀行業又再形成利空。

今日滬深兩市成交金額再破兆元水準，達人民幣 1.01 兆元，與前一個交易日相當，連續第二日成交金額破兆。

港股方面，道瓊上周五急跌逾 500 點，市場對於聯準會官員暗示提早於 2023 年緊縮貨幣政策感到悲觀，再加上今日日經指數重挫逾千點，導致恒指開低後向下探底，一度重挫逾 400 點。但在 A 股逆勢回升的助攻下，港股跌幅收斂，終場下滑約 1%。

權值股滙豐控股 (5-HK) 大跌逾 3%，為成拖累恒指的主因，其計劃出售法國零售銀行業務。科技類股則是呈現跌多漲少，中芯 (981-HK) 重挫近 4% 成為恒科指跌幅最大者，其它方面小米 (1810-HK) 大跌 3%、網易 (9999-HK) 下挫 2.9%、聯想下跌 2.7%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指小漲 0.12%，報 3529.18 點；科創 50 指數上漲 2.24%，報 1528.13 點；深證成指上揚 0.4%，報 14641.29 點；創業板指上漲 0.97%，報 3270.58 點。

恒生指數下跌 1.08%，報 28489 點、恒生科技指數下挫 1.06%，報 7955.95 點。

北向資金進出方面，周一北向資金賣超人民幣 20.1 億元，其中滬股通賣超人民幣 17.56 億元，深股通賣超人民幣 2.54 億元。

法人觀點

興業證券認為，中國經濟平穩、政策吹暖風、流動性保持合理充裕，再加上歐美經濟恢復、流動性寬鬆的環境仍可維持一段時間，均有利於市場做多氛圍。在科技類股漸漸脫離淡季，有機會成為未來 A 股牛市的領頭羊。

