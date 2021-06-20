〈觀察〉高爾夫球具業迎解封商機 台廠加速兩岸、越南擴產腳步

高爾夫球具業者訂單動能持續加溫，業績可望一路走旺到明年第一季；各廠對產能擴充規劃方向上，朝回台加碼投資及越南擴廠等方向進展，但目的都在降低中國生產比重；不過，仍有台廠積極擴充中國產能，大田 (8924-TW) 已規劃江西贛州設立的新生產線，將再擴充 40% 產能因應。

大田江西贛州產 ，2019 年開始自動化、智能化生產，生產效率及精密度大幅提升，2021 年除持續進行生產自動化擴充，並將在原廠區興建 2 棟 5 層樓新廠房，預估明年完成後，江西贛州總體產能將提升 40%。

高爾夫球具業者近期訂單因歐美庫存大降、新產品發表，急單、追加訂單湧入，且中、長期產能配置策略確立，包括復盛應用 (6670-TW)、明安 (8938-TW)、大田、鉅明 (8928-TW) 都因此受惠，隨著歐美疫情解封，預料將推升業績再向上攀高。

復盛應用 、明安國際等越南產能配置比重都向 5 成邁進，由於台商在全球高爾夫球桿頭市場中，有高達 70% 高市占，兩大廠產能變化，牽動產能供應鏈挪移，明安越南廠今年擴廠完成後，最新動向是在近期取得高雄和發產業園區設廠土地 8741 坪，連同興建工程的投資金額估計將近 9 億元，預計 2022 年完工，而明安另已啟動越南的另一波擴充投資。

另一高爾夫球具廠鉅明也將產能集中南台灣，主要在高爾夫球具廠持續轉單到中國以外，鉅明斥 2.89 億元購入高雄市和發產業園區新設廠用地，高雄市新廠連同土地投資金額估達 6-7 億元，完工時將整合現有後段製程的高雄新厝、裕民廠，並設立研發中心，屆時大發廠將專注前段製程，和發廠則專注後段製程，提升製程流暢度及生產效益。鉅明是全球第 4 大高爾夫球桿頭代工廠，第一大客戶為全球市占率約 4 成的高爾夫球品牌大廠 Taylor Made。

復盛應用及明安國際在台灣、中國大陸及越南都設有生產線，在台灣以前段設計為重點，越南則以產能擴充及優化為主，越南擴建的新廠土木工程在今年第一季投產，新增產能開出將有助更多的市場商機。復盛越南新廠產能提升後，也提高了越南出貨比重提高，復盛應用主管指出，越南高爾夫球頭廠正規劃新一階段的擴建。

復盛應用也因應公司未來長期發展，擬向科技部南部科學園區管理局申請租用高雄園區工業用地 4-5 公頃，以興建自用廠房，用於生產精密航太零組件，規劃將在 2023 年起分期投產。

復盛應用為國內球桿頭製造龍頭，也是全球最大高爾夫球具製造商，客戶涵蓋國際前四大品牌，包含 Callaway、Ping、Titleist 等，從出貨量來看，目前越南占約 35-40%，越南廠有三個廠區，第四廠的完工投產，越南出貨比重將提高到 40% 以上，長期往 5 成方向邁進。