〈觀察〉高爾夫球具業今年無淡季 新產能將逐步挹注

新冠肺炎疫情稍緩後，不僅台灣高爾夫球場擊球人數大增，同樣狀況也在全球各地出現，隨著各國開始施打疫苗，高爾夫市場需求將更為強勁復甦，目前球具代工業者的接單來看，2021 年可望沒有「淡季」兩字，同時各廠都有新產能投產，迎接今年的疫情後商機。

高爾夫球頭代工龍頭復盛應用 (6670-TW) 接單狀況來看，今年第一、二季的接單全滿，第三季訂單也正在接單之中，顯示占全球 70% 市占的台商高爾夫球具產業走出新冠肺炎疫情陰影而更加蓬勃。越南新建廠區今年第一季加入，總產能可望更增加。

復盛應用為國內球桿頭製造龍頭，也是全球最大高爾夫球具製造商，客戶涵蓋國際前四大品牌，包含 Callaway、Ping、Titleist 等，從出貨量來看，目前越南占約 35-40%，越南廠已有 4 個廠區投產，越南出貨比重將提高到 40% 以上，長期往 5 成方向邁進。

高爾夫屬於戶外運動，參與者並非處於密閉空間，且人身近距離比例不高，是疫情後獲看好的健身項目，去年疫情稍緩後各球場陸續開放，推升球具品牌廠銷售及拉貨力道，甚至進一步發表年度新產品刺激銷售，業者指出，今年 1 月的美國高爾夫球設備爆發出高達 42% 的驚人年成長率，後續的銷售可望更活絡，尤其是美國預計 5 月 1 日前完成疫苗施打，在 7 月 4 日國慶日前解封，更令業者振奮。

再者，國際高爾夫球桿品牌業者從過去集中發表新產品與拉貨，逐步轉為逐季分散並採小量分批下單、提貨，台廠也也配合客戶時程調整新產品開發，配合上市。在這些因素交互影響下，歐美的高爾夫品牌業者積極補庫存，2021 年的高爾夫球頭產業淡旺季市場節奏及脈動，都將出現淡季不淡的走勢，在越南新廠產能開出的經濟規模挹注之下，獲利也將再上一層樓。

同時，高爾夫球具各代工廠對產能擴充規劃方向上，朝回台加碼投資及越南擴廠等方向進展，但都在降低中國大陸生產比重； 復盛應用及明安 (8938-TW) 等在越南產能配置都向 5 成比重邁進，這兩大供應商產能變化，牽動產能供應鏈挪移。

明安越南廠去年擴廠完成後，又取得高雄和發產業園區設廠土地 8741 坪，連同興建工程的投資金額估計將近 9 億元，預計 2022 年完工。

明安轉投資生產小白球的的明揚 (8420-TW) 也受惠，明揚主管指出，明揚高爾夫球上半年的接單能見度也高，去年下半年起受惠客戶需求提升，公司在屏東廠正進行去瓶頸方式擴產，市場估明揚此產能擴充今年上半年完工後，年產能將由 1600 萬打提升到 1800 萬打，增幅 12.5%。同時，明揚在新台幣匯率及上游原物料報價走揚之下，已陸續向客戶端提出反映成本的漲價要求。

另一高爾夫球具廠鉅明 (8928-TW) 2.89 億元購入高雄市和發產業園區新設廠用地，高雄市新廠連同土地投資金額估達 6-7 億元，完工時將整合現有後段製程的高雄新厝、裕民廠，並設立研發中心，屆時大發廠將專注前段製程，和發廠則專注後段製程，提升製程流暢度及生產效益。

鉅明是全球第 4 大高爾夫球桿頭代工廠，第一大客戶為全球市占率約 4 成的高爾夫球品牌大廠 Taylor Made。