高爾夫球頭廠12月加速出貨 旺季需求效應延伸至本季

高爾夫產業第四季進入旺季，大田 (8924-TW)、復盛應用 (6670-TW) 2020 年 12 月的出貨量都在走高，營收都可望明顯優於 11 月，今年第一季的營收也因去年同期比較基期低，依目前訂單來看，將有高度年成長表現。

大田精密則初估，去年 12 月營收優於 11 月 4.01 億元，第 4 季營收將超越第三季 11.47 億元，呈現季增及年增，也將創 6 季新高，同時，今年第一季在 1 月密集出貨下，也將有亮麗業績表現。

由於海運出口櫃位短缺，大田主管指出，大田出貨產品包括自行車架及高爾夫球頭，其中自行車架約占出貨 10%，因產品體積大，以走海運為主，其餘鑄造的高爾夫球頭則以走空運為主，不受海運出口櫃位短缺影響，讓 2020 年 12 月營收譜出佳績；獲利與第三季也不相上下。

大田精密去年上半年度受到新冠肺炎疫情影響，營收因而較去年同期下滑，但第三季起隨著美日高爾夫消費市場買氣反彈，各大高爾夫巡迴賽事陸續復賽，又值高爾夫傳統旺季助攻，同時，大田也因美系主要客戶以其獨特行銷手法逆勢行銷操作奏效，球具熱賣，持續增加下單，為公司帶來穩定收益。

歷年的第四季及翌年第一季為高爾夫市場傳統旺季，在疫情因疫苗完成開發及施打，市場需求更將復甦。大田精密多年深耕的高爾夫生產基地江西大田積極推動生產自動化順利。大田精密的主要客戶包括 PXG、Titleist、Bridgestone、Honma、美津濃等，其中 Bridgestone、Honma、美津濃為日系客戶，營收比重 5 成。

復盛應用取得泰國民盛 (Minson) 公司 85% 股權，去年 12 月起認列營收，有助復盛應用第四季營收登上歷史高點，且將延續到今年首季。民盛應用為在泰國設廠的冰上、極限運動裝備專業代工大廠，主要客戶均為全球領導品牌，以過去出貨業績估算，民盛應用 12 月貢獻營收將在 1-1.5 億元水準。

復盛應用進入第四季旺季後，營收更耀眼，去年 11 月營收以 17.48 億元創去年新高，月增 41.38%，年減 0.94%，去年前 11 月營收 122.72 億元，年減 19.47%，預估 12 月營收將在新認列營收及部分 11 月遞延出貨的營收加入後，有高成長表現，可望登上 20 億元大關。

復盛應用去年前三季稅後純益 6.42 億元，每股純益 4.9 元，由於復盛應用接獲追加訂單超乎預期，尤其去年 8 及 9 月客戶追單最多，出貨及入帳時間落在第四季，營收動能將延伸到 2021 年的 1、2 月。