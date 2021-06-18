美元強升熱錢出走 台幣連4貶失守27.8元

美國聯準會 (Fed) 態度轉為鷹派，帶動美元強升，外資今 (18) 日持續提款台股，形成股匯雙挫，熱錢出走使得新台幣兌美元匯價連 4 貶，終場貶值 4.5 分，以 27.81 元作收，台北外匯市場成交值 10.92 億美元。

台股今天尾盤爆量殺低，下跌 72 點，收在全場最低 17318 點，失守 5 日線，成交值放大至 5349 億元，三大法人同站賣方，合力賣超近 200 億元，其中，外資已連 3 賣，累計提款 411 億元。

外資今天一早就積極匯出，部分壽險業者也加入買美元的行列，雖然有出口商進場拋匯來支撐，台幣仍連續 4 個交易日走貶，今天更摜破 27.8 元關卡，貶 4.5 分，收在 27.81 元，逐步朝 28 元整數關卡靠攏，台北外匯市場成交值 10.92 億美元。

央行總裁楊金龍昨天於理監事會後記者會上提及匯市，他指出，今年 3 月美國十年期公債殖利率最高彈升至 1.75%，當時美元走強，新台幣因此回貶至 28.6 元的價位，美元此波轉強，新台幣就算出口再強，走勢還是會受到壓抑。

觀察亞幣今日表現，根據央行統計，新台幣兌美元約貶 0.16%，人民幣也貶值 0.23%，韓元、新加坡幣與菲律賓幣也小幅貶值；日圓兌美元今日則逆勢升值 0.53%，在亞幣中最為強勢。美元指數 (DXY) 周四續漲，回升至 91.8 附近，為 4 月中旬以來新高，其中以英鎊貶值幅度最大。