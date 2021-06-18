關注焦點：

6 月 18 日 (周五)

日本央行公布議息結果 (約 11:00)

今日重要經濟數據：

14：00 德國 5 月生產者物價指數 (PPI) 月率 ‧ 預測 + 0.7%‧ 前值 + 0.8%

14：00 德國 5 月生產者物價指數 (PPI) 年率 ‧ 預測 + 6.4%‧ 前值 + 5.2%

14：00 英國 5 月零售銷售月率 ‧ 預測 + 1.6%‧ 前值 + 9.2%

14：00 英國 5 月零售銷售年率 ‧ 預測 + 29.0%‧ 前值 + 42.4%

14：00 英國 5 月扣除能源的零售銷售月率 ‧ 預測 + 1.5%‧ 前值 + 9.0%

14：00 英國 5 月扣除能源的零售銷售年率 ‧ 預測 + 27.3%‧ 前值 + 37.7%

16：00 歐元區 4 月未經季節性調整經常帳戶收支 ‧ 前值盈餘 310 億

16：00 歐元區 4 月經季節性調整經常帳戶收支 ‧ 前值盈餘 178 億

本週要聞：

美國外資 4 月通過交易途徑淨買入 1007 億美元長期證券 (不包括換股等途徑)

美國 4 月整體資本淨流入 1012 億美元

美國 5 月建築許可減少 3.0%

美國 5 月建築許可年化總數為 168.1 萬戶

美國 5 月房屋開工上升 3.6%

美國 5 月房屋開工年率年化總數為 157.2 萬戶

美國 5 月進口物價較前月上升 1.1%

美國 5 月出口物價較前月上升 2.2%

美國聯邦儲備理事會 (FED) 宣布維持聯邦基金利率目標區間在 0-0.25%

XAU 倫敦黃金 - 金價急挫，美聯儲會議後貴金屬跌勢加劇

金價周四下跌逾 2%，導致各類貴金屬遭拋售，其中鈀金錄得一年多來最差單日表現。在美國聯邦儲備理事會 (FED) 宣布鷹派貨幣策略後，美元走強。

倫敦黃金走勢，金價已挫跌五個交易日，以自三月底的升幅計算，61.8% 的調整幅度在 1768，接近於周四低位 1766 美元，若可守穩此區，才見金價有喘穩機會。預計較大阻力看至 100 天平均線 1795 及 1800 美元關口，下一級看至 1825 美元。支持位料為 4 月底低位 1755 以至 1722 美元。。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

6 月 1 日–1,045.83 噸

6 月 2 日–1,041.75 噸

6 月 3 日–1,041.75 噸

6 月 4 日–1,043.16 噸

6 月 7 日–1,037.33 噸

6 月 8 日–1,037.33 噸

6 月 9 日–1,043.16 噸

6 月 10 日–1,044.61 噸

6 月 11 日–1,044.61 噸

6 月 14 日–1,044.61 噸

6 月 15 日–1,044.61 噸

6 月 16 日–1,045.78 噸

6 月 17 日–1,041.99 噸

6 月 17 日上午定盤價：1806.75

6 月 17 日下午定盤價：1778.70

倫敦黃金 6 月 18 日

預測早段波幅：1764 – 1784

阻力位：1803 – 1823 – 1839

支持位：1743 – 1725 – 1696

XAG 倫敦白銀 - 銀價破底下行

倫敦白銀方面，銀價近月處於窄幅橫行，在周四跌破下方支持 27 美元關口；下延跌幅看至 200 天平均線 25.70 以至 24.66 美元，進一步參考 3 月低位 23.75 美元。上望阻力看至 100 天平均線 26.60 及 27.25，較大阻力料為 5 月中旬高位 28.74 美元。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

5 月 31 日–17,936.56 噸

6 月 1 日–17,936.56 噸

6 月 2 日–17,929.28 噸

6 月 3 日–17,989.86 噸

6 月 4 日–17,989.86 噸

6 月 7 日–17,961.01 噸

6 月 8 日–17,953.80 噸

6 月 9 日–17,953.80 噸

6 月 10 日–17,911.97 噸

6 月 11 日–17,900.44 噸

6 月 14 日–17,946.59 噸

6 月 15 日–17,946.59 噸

6 月 16 日–17,946.59 噸

6 月 17 日–17,842.76 噸

倫敦白銀 6 月 18 日

預測早段波幅：25.65 – 26.20

阻力位：26.65 –27.20 – 27.65

支持位：25.15 – 24.70 – 24.00

EUR 歐元 - 美元升至兩個月高位，因美聯儲意外暗示比預期更早加息

美元周四跳漲，兌一籃子貨幣觸及兩個月高位。此前一天，美國聯邦儲備理事會 (FED) 官員出乎市場意料地暗示將較預期提前升息及結束緊急購債計劃。周三，美聯儲官員預計將加快加息時間表，開始討論如何結束緊急購債，並表示新冠疫情大流行已不再是制約美國商業的核心因素。11 位美聯儲官員中大多數預計 2023 年將至少加息兩次，每次 25 個基點，並補充稱，他們將暫時保持政策支持，以鼓勵就業市場復甦。

歐元兌美元方面，匯價於 5 月 25 日升見至 1.2266 水準，之後在小幅調整後，至本月初又觸高至 1.2254，但似乎又再次於此區再次遭遇阻力，而引發其後出現的顯著調整。而技術圖表可見 10 天平均線剛跌破 25 天平均線，上升趨向線亦已明確失守，料歐元兌美元本周仍有下試壓力，而當前正下探著 50 天平均線支撐位於 1.2090 水平，若再而失守此區，料沽壓更為加劇。黃金比率計算，50% 及 61.8% 的幅度分別為 1.1985 及 1.1915 水準。較大支撐指向在 3 月底險守著的 1.17 關口。至於向上較大阻力看至 1.2350 以及 1.25 關口。

預估波幅：

阻力 1.2266 - 1.2350 – 1.2500

支持 1.1985 – 1.1915 – 1.1700

JPY 日圓 - 美元 / 日圓受制 110 關口，短線呈回吐壓力

美元兌日圓走勢，連續三個交易日匯價尚未能明確突破近月受制的 110 關口，而圖表亦見 RSI 及隨機指數正處超買區域，而 MACD 指標亦正下破訊號線，可望美元兌日圓續有下試壓力。支持關鍵將會指向 4 月低位 107.46，若失守此頸線位置，料將加劇沽壓。以年內的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度為 107.75，擴展至 50% 及 61.8% 則為 106.75 及 105.75。較大支撐參考 2 月低位 104.40。至於向上較大阻力預估在 111 以及去年高位 112.21。

預估波幅：

阻力 110.00* –111.00 - 112.21

支持 107.46* –106.75 – 105.75 – 104.10

GBP 英鎊 - 英鎊跌破 25MA，續見下試壓力

英鎊兌美元走勢，技術圖表可見，10 天平均線剛跌破了 25 天平均線，同時匯價亦剛在本周失守 25 天線，自五月初至今，匯價亦一直守住此指標不破，目前 25 天線位於 1.4140，暫見初部破位，若繼續持於此區下方，可望英鎊將迎來新一浪下跌。以自四月起始的的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度為 1.4030，擴展至 50% 及 61.8% 則為 1.3960 及 1.3890 水平。上方阻力預估在 1.42 及 1.4380 水準。

預估波幅：

阻力 1.4140 – 1.4200 – 1.4380

支持 1.4030 - 1.3960 - 1.3890

CHF 瑞郎 - 瑞郎升幅受制 0.89 關口

美元兌瑞郎方面，匯價自五月中旬以來處於窄幅盤整，下方大致於 0.8920 水準附近獲支撐，包括上周三觸低至 0.8924 的四個月低位；至於向上則受制於 0.91；不過，圖表見 MACD 指標正上破訊線，預料短線美元兌瑞郎很大機會出現破頂，並開展較明顯的反撲。以自 4 月初位 0.9472 起始的累計跌幅計算，38.2% 的反彈水準為 0.9135，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則會看至 0.92 以及 0.9265 水平。較大阻力預估在 0.9320。至於下方較大支持料為 0.8870 以至 1 月低位 0.8754 水平。。

預估波幅：

阻力 0.9100/35 - 0.9200 - 0.9265 – 0.9320

支持 0.8920* - 0.8870 – 0.8754

AUD 澳元 - 美聯儲釋出偏鷹基調，美元大幅反撲

美國聯邦儲備委員會 (FED) 周三晚暗示將比預期更早地加息和結束緊急購債，令美元出現大幅反彈。美聯儲官員們提出預測將加速加息的時間表，開始討論如何結束危機時期的購債，並表示持續了 15 個月的公共衛生緊急事件不再是對美國商業的核心限制因素。11 位美聯儲官員中大多數預計 2023 年至少有兩次 25 個基點的加息，即使官員們在聲明中承諾暫時維持支持性政策，以促進就業持續復甦。

澳洲 5 月創造的就業機會遠遠超過預期，失業率降至疫情前的低點。這將考驗決策者將利率保持在歷史低點再兩年或更長時間的承諾。澳洲央行總裁洛威周四重申了這一立場。數據顯示，5 月新增凈就業崗位 115,200 個，遠超預測的 30,000 個。全職工作崗位增加了 97,500 個，工作小時數也強勁增長。失業率從 4 月的 5.5% 降至 5.1%，延續了自去年 7 月 7.5% 高點顯著復甦的勢頭。

技術圖表可見，澳元兌美元已跌破近期爭持底部 0.7650 水平，這有望即將延新一輪的下挫走勢，當前支持先留意 200 天平均線 0.7550 及 250 天平均線 0.7470 水準。以黃金比率計算，50% 及 61.8% 的調整幅度將看至 0.75 及 0.7370 水平。至於上方阻力料為 0.7650 及 0.78 水準。

本週要聞：

澳洲 5 月經季節調整後全職就業人口增加 9.75 萬人

澳洲 5 月經季節調整後失業率為 5.1%

澳洲 5 月經季節調整後就業參與率為 66.2%

澳洲 5 月經季節調整後就業人口增加 11.52 萬人

預估波幅：

阻力 0.7650 – 0.7800

支持 0.7550 – 0.7470 – 0.7370

NZD 紐元 - 紐元下破頸線，續呈調整風險

紐元兌美元，由五月份至今，紐元在高位區間反覆爭持，向上曾三度上試 0.73 關口附近，以及 5 月 26 日高見 0.7316，但始終亦是未能作出明確突破，並引伸至今的逐步調整，可預期若然後市進一步跌破 5 月 4 日的低位 0.7116，則有機會以三頂的技術型態展開下跌浪，下延首個目標先看 0.70 關口；另外，以型態幅度計算，下一個重要目標將看至 0.6916 附近，進一步指向 0.6850 水平。而向上較大阻力料為 0.7390 以至 3 月高位 0.7463。

預估波幅：

阻力 0.7300* - 0.7390 – 0.7463

支持 0.7000 - 0.6916 – 0.6850

CAD 加元 - 美元守住 1.20 關口，沽壓稍緩

美元兌加元走勢，匯價自 5 月以來盤穩於 1.20 關口上方，至於向上則大致受制 1.2150 水準，至今已初步出現上破，圖表亦可見 10 天平均線上破 25 天平均線出現黃金交叉，同時亦示意美元向上突破區間的傾向，其後更有望開展反撲。以最近一輪的下跌幅度計算，38.2% 的反彈水準為 1.2250，擴展至 50% 及 61.8% 將分別看至 1.2330 及 1.2405 水平。關鍵阻力料為 100 天平均線，四月匯價曾力試此指標亦未可突破，目前處於 1.2440 水平。至於下方支撐繼續留意 1.20 關口以及 200 個月平均線 1.1680 水準。

預估波幅：

阻力 1.2150 - 1.2250 - 1.2330 – 1.2405

支持 1.2000* – 1.1680

CL 紐約期油 - 油價回跌，受累於美元上漲和英國疫情反撲擔憂

原油價格周四從多年高位下跌近 2%，在美國聯邦儲備理事會 (FED) 暗示最快可能在 2023 年加息後，美元走強。在英國新病例數激增後，對石油需求的擔憂重新浮出水面，而對伊朗石油回歸的供應擔憂也令市場承壓。美國原油期貨下跌 1.11 美元，或 1.5%，結算價報每桶 71.04 美元。

技術圖表所見，油價過去兩周持續上行，最近已升見至 73 水準，以 68 美元的頸線作計算，6.5 美元的延伸距離，技術目標將可看至 74.50 美元。而較大目標料為 75 以至 2018 年 10 月高位 76.90 美元。支持位則預估在 10 天平均線 70.70 及 25 天平均線 68 美元，關鍵指向 65 美元關口。

預估波幅：

阻力 74.50 – 75.00 – 76.90

支持 70.70 – 68.00 – 65.00

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)