大宗商品價格如坐雲霄飛車 黃小玉今年漲勢幾乎抹平

受到經濟重啟題材激勵，今年許多大宗商品價格紛紛創下歷史紀錄，不過近期中國出手控制價格、聯準會 (Fed) 態度轉趨鷹派、氣候變遷倡議等利空傳出，一些商品已抹去今年的漲幅，或至少大幅修正。

黃豆期貨今年漲幅已全數抹平，5 月觸及 8 年高點後已下跌 20% 以上，玉米和小麥正複製類似走勢，彭博穀物現貨指數周四創 2009 年以來最大跌幅，其他大幅上漲的商品包括白金、鎳、糖與木材也步履蹣跚。

彭博穀物現貨指數變動幅度 (圖: Bloomberg)

此外，中國打擊大宗商品價格以及聯準會鷹派訊號也成為商品多頭的阻礙。 StoneX Group 金屬和大宗商品對沖基金主管 Michael Cuoco 表示，這兩個因素已經成為商品後市最重大風險。

連受惠於經濟重啟題材的銅礦近期也回跌，本周銅價即將迎來一年多來表現最差的一周。Trafigura Group 等分析師曾表示，供應緊張和需求旺盛有望為銅帶來另一個超級周期。

美元指數 (DXY) 在周三創下一年來最大漲幅後，周四延續漲勢，打壓大宗商品走勢，再加上商品等期貨轉倉時出現大幅的逆價差大幅，都引發近期暴跌。

中國周四再度重申打擊商品價格的決心，並表示將及時從國家儲備中釋放金屬，以將價格拉回正常範圍。

此外，農業區天氣改善提高供給衝擊農產品期貨價格，近期降雨消息使玉米期貨可能出現自 2011 年以來最大單月跌幅，黃豆期貨也將創 2016 年以來首見的單月跌幅。

荷蘭合作銀行穀物和油籽分析師 Stephen Nicholson 表示，現階段農作物的波動完全與天氣有關。

儘管聯準會、中國等負面因素使近期商品出現修正，但市場一派分析師認為，經濟重啟激起的能源、金屬需求仍遠高於年初的水平，漲勢不太可能正式消退。

Invesco 市場策略師 Jason Bloom 認為：「目前正處於商品長達十年的強勁周期的初期，類似於 90 年代末到 2008 年的周期。供應限制與聯準會鷹派沒有多大關聯，且中國雖能靠著釋放儲備在短期內抑制價格，但他們無法控制市場。」

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