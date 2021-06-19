〈能源盤後〉市場摸清Fed想法 全球石油庫存收緊前景未變 原油收復失土 連4週收高

週四 (17 日) 交易，原油期貨價格收高，將 Fed 基調轉變後激勵美元走強而造成的大部分跌幅收復回來，本週油價為連續第四週上漲。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「石油一直試圖接受『Fed 可能遲早必須升息』這個事實，這阻礙了市場上漲，直到交易者確切了解 Fed 的想法。但從短期來看，這沒有改變未來幾週全球石油庫存將大幅收緊的事實。」

石油巨頭伊朗週五舉行了總統選舉。Flynn 表示，伊朗可能看到強硬派候選人當家，「這可能會降低伊朗原油很快上市的可能性。」

美伊之間正就恢復 2015 年核子協議進行間接談判，但分析人士認為，伊朗強硬派勝選恐會拖緩談判進度。

Flynn 表示，能源交易者也關切墨西哥灣天氣狀況，觀察該地區是否會形成熱帶風暴 Claudette 並引起問題。「下週部分生產工作可能會關閉，且進出口可能會推遲。」

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 60 美分或近 0.8%，收每桶 71.64 美元，在經歷週四下跌 1.5% 後，本週仍收高 1%。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 43 美分或近 0.6%，收每桶 73.51 美元，本週收高 1.1%。

WTI 原油最近月期貨價格週三創下 2018 年 10 月以來最高收盤價，同日 Brent 原油也收在 2019 年 4 月以來最高點，但隔日週四雙雙大跌，包括原油在內的大多數商品市場當日均遭拋售，也都歸咎於 Fed 公布政策聲明後造成美元飆升。

德國商銀分析師 Eugen Weinberg 表示，「我們認為，美元走強是價格修正的主要原因，歐元 / 美元匯率在短短幾天內就大跌，從 1.21 美元下降到現在的 1.19 美元，顯見美元強勢。」

ICE 美元指數週五上升 0.4%，本週上升 1.8%，創下去年 9 月來最強勢頭。美元走強不利美元計價的大宗商品，因這會削弱海外買家的購買意願。

近期受通膨上升押注支撐的資產回落，大宗商品的拋售似乎也是其中之一。追踪 23 個商品期貨市場的彭博商品指數本週下跌 4.7%，創去年 3 月以來最大單週降幅，且將年初至今的漲幅收窄至 16%。

ThinkMarkets 分析師 Fawad Razaqzada 報告中表示，「其他幾種大宗商品也走弱，這意味著對該行業的情緒轉為負面，在此過程中挫傷了原油。」

貝克休斯週五公布，活躍的美國石油鑽井平台數量連續第二週上升，提高了美國石油產量增加的可能性。

路透社週五援引兩名消息人士報導，產業專家本週向 OPEC 的經濟委員會官員表示，要為美國今年石油產量有限增加 20 萬桶 / 日做準備。

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