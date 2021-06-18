〈台股盤中〉航運族群領頭衝 周線可望連5紅

美國聯準會透露鷹派傾向，美股昨在市場預期資金緊縮心理效應，加上即將迎來四巫日，四大指數漲跌互見，台股今 (18) 日也受拖累，早盤平盤開出，電子族群疲軟壓盤，所幸航運族群強勢領軍，午盤前指數翻紅，力守平盤，今預估成交量約 5200 億元，周線可望連五紅。

權值股今日走勢熄火，台積電昨日上演尾盤填息秀，今早一度翻黑盤下震盪，鴻海跌幅也在 1% 內，台塑四寶則受近期國際原油價格大跌，台塑化重挫 3%，台塑、南亞跌幅也超過 2%，金融族群也全面走弱，聯發科、台達電則力守盤之上。

航運族群熱度不減，雖然指標股長榮遭列入處置股，但萬海、陽明續攻，資金也同步轉進散裝航運股，多檔個股午盤前強攻漲停，包含新興、慧洋 - KY、正德、台航、裕民、中航、益航等，四維航、台船漲幅也超過 7%，市場也持續關注中國鹽田港壅塞對全球貨運挑戰。

盤面上板卡族群表現也相當強勁，受惠輝達股價創高、宅經濟熱度不減，麗臺早盤大漲 8%，再創掛牌以來新高，技嘉、微星也受惠 618 購物商機，漲幅也超過半根停板，其他包含映泰、承啟、撼訊等表現也不俗。

國內疫情尚未明顯趨緩，食藥署昨宣布，通過由泰博開發的抗原快篩試劑，將成首個國產居家快篩試劑，待前置作業完成後即可開賣，在消息激勵下，泰博今跳空開高，午盤前強漲 6%，也帶動普生、亞諾法、高端疫苗、中天、合一等漲幅均超過 2%。

從 19 大類股觀察，航運類股人氣不減，早盤占整體大盤成交比重再度超越電子族群達 44%，電子族群則為 41%，顯示整體資金仍偏重航運等傳產族群，法人認為，亞股今漲跌互見，代表市場反應美國聯準會釋出鷹派消息，加上今晚美股將迎來四巫日，預期也將影響台股走勢，短線震盪走勢不變。