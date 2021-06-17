台灣之光! 藥華藥新藥登國際平台

英國廣播公司全球新聞 (BBC) 網站於 16 日公開了一系列相關生技產業的採訪影片《Nature’s Building Blocks》，由旗下 BBC StoryWorks 團隊與國際生物技術協會 (ICBA) 共同製作，採訪鎖定推動全球生技產業發展創新與合作的國際公司。藥華藥 (6446-TW) 很榮幸接受採訪，成為影片的主角之一。

影片從病友分享罹病的心路歷程開始，從得知患有少見血液疾病的衝擊，因病況惡化而一度害怕無法陪伴孩子成長；直到獲得醫師協助申請恩慈療法，接受藥華藥新一代長效型干擾素治療後病情逐步獲得控制；現在生活重回常軌，牽起孩子的手重新擁抱人生。片中展示藥華藥如何透過研究和開發骨髓增生性腫瘤 (MPNs) 的新療法應對未被滿足的醫療需求，並致力於提高全球患者的生活品質。透過在 BBC StoryWorks 鏡頭下呈現的真實故事，藥華藥的新藥躍上國際平台，為全世界各個角落的 MPN 患者帶來希望。

這一系列影片配合全球最盛大的生技展活動 BIO Digital 2021 於 6 月 16 日正式推出，網羅全球知名藥廠參與，包含韓國 Samsung Biologics 三星生物製藥、法國 Sanofi 賽諾菲、瑞士 Roche 羅氏、中國 Beigene 百濟神州等。透過病友娓娓道來的生命故事及專業醫師的介紹，藥華藥站上國際舞台，讓世界看見專注研發治療骨髓增生性腫瘤新藥的台灣之光。

Nature’s Building Blocks 網址：

http://www.bbc.com/storyworks/specials/natures-building-blocks/

藥華藥恩慈療法病友分享影片：

http://www.bbc.com/storyworks/natures-building-blocks/improving-treatments-improving-lives