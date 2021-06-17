Fed聲明改變投資風向 貨櫃漲價效應漫延到這些族群

萬寶投顧分析師王榮旭指出，Fed 結束兩天的利率會議，宣布升息時間最快從 2024 年提前一年到 2023 年。Fed 的鷹牌言論並沒有造成股市太大衝擊，因為今年股市已經多次反應提前升息的疑慮，如今只是符合市場期待，反而有利空鈍化的情況。

Fed 也預測，美國今年經濟成長將從原本估計的 6.5% 上升至 7%，反應疫苗大量施打之後，美國經濟解封的速度加快。下半年通膨升溫、經濟成長並存，這也是貨櫃運價與油價齊步上漲的原因。

第三季歐美經濟解封，廠商加速回補處於 30 年低點的庫存，讓運價居高不下，亞洲疫情復燃加重缺工塞港的問題。上周運價指數再創新高，7~9 月即將進入北美貨櫃運輸旺季，運價加恐怕會進一步上漲，這是推動貨櫃三雄繼續上漲的動力。

萬寶投顧分析師王榮旭強調，貨櫃輪利多不斷，唯一的利空是漲多。5 月我在專欄推薦跌回 80 元以下的萬海 (2615-TW) 短短一個月翻倍大漲，本周已經見到 200 元以上，創下新天價，股價漲多震盪難免。

萬海今年多艘新船下水，剛好遇到運價音效最好的時候，不同於陽明 (2609-TW) 與長榮 (2603-TW) 不少船隻已經綁定長約，無法立即獲得運價大漲的好處。萬海從 3 月起大增最肥的美洲航線，受惠美國經濟解封程度高，業績越來越有有看頭。

此外，萬海股本只有長榮的二分之一，大股東與法人持股接近九成，在外流通的籌碼少，成為股價大漲的優勢。未來傳產如果還有行情，業績最好的貨櫃必然還是領頭羊，而籌碼僅次於萬海的陽明，有較大的補漲空間，後市值得追蹤。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，第三季歐美經濟解封，人民外出活動與實體經濟與大幅增加，促使油價大漲。6 月以來專欄分析，歐美與中國等三大車用市場正快速復甦，效應已開始顯現在股價上面。

全球車用 MCU 委外製造有六、七成由台積電 (2330-TW) 代工，台積電第二季支援車用晶片之後，第三季車用晶片短缺情況將大幅改善。這不僅推升台積電 6 月營收挑戰新高，也等於解封了車用市場。

而台積電等晶圓代工等調度產能生產車用晶片，對上游矽晶圓材料廠環球晶 (6488-TW) 與合晶 (6182-TW) 拉貨，但環球晶偏重 IC 與記憶體終端應用，在車用市占不高；合晶主攻重摻矽晶圓，矽因為具有低阻抗的特性，常用在 MOSFET、二極體以及 IGBT 等車用與工業應用。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，合晶是全球重摻矽晶圓第三大供應商，主要客戶包括意法、英飛凌、安森美與威世等車用半導體大廠，第三季受惠歐美與中國汽車市場復甦程度相當高，目前產能已經供不應求，不排除下半年再調漲價格。

另外，被動元件龍頭國巨 (2327-TW) 積極切入車用，併入全球鉭質電容第一大廠基美，又與鴻海集團結盟擴大車用出海口。鉭質電容大量應用於車用，而基美在鉭質電容市占達 35%，在市場復甦之下，國巨受惠程度高，估計今年 EPS 45 元，明年上看 53~55 元。同集團的同欣電 (6271) 與凱美 (2375-TW) 身價也會跟著水漲船高。

同欣電車用 CIS 產能吃緊，今年 EPS 上看 12 元；凱美生產鋁質電容，也是電動車發展關鍵，過去沒有供應鴻海相關零組件，透過國巨與鴻海策略合作，凱美打進鴻海近 10 個次集團，今年鋁質電容供不應求，加上拉貨效應顯現，5 月營收連續三個月創下新高。

萬寶投顧分析師王榮旭強調，東南亞疫情復燃，恐造成鋁電供應更加吃緊，凱美下半年業績看好，全年 EPS 上看 8~10 元，後市值得追蹤。受限篇幅，還有更多的個股分析，會在 LINE 粉絲團與讀者分享。立即免費加入王榮旭粉絲團，可獲更多資訊分享。

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