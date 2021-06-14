〈觀察〉勞工紓困貸款開跑 銀行拚縮短作業流程

端午節後，勞工紓困貸款即將開跑，在國內疫情嚴峻、金融業人力縮減的當下，如何控管人流、降低接觸成為銀行最大挑戰，尤其是肩負政策任務的公股銀行，紛紛推出線上快速申請服務，力拚縮短作業流程。

去 (109) 年因應疫情推出的勞工紓困貸款，因利率優惠吸引不少民眾搶辦，讓銀行員工怨聲載道，而今年的紓困勞工貸款開辦時間，正好碰上國內疫情緊繃，銀行分組上班、人力縮減的時刻，加上金融業染疫事件頻傳，讓第一線櫃員面對即將開辦的紓困貸款，可說是心驚膽戰。

事實上，為避免過多人潮短時間內湧入分行、保障第一線行員的安全，形成防疫破口，部分民營銀行更直接聲明，「只受理線上申貸，不接受臨櫃申請」，甚至直言「紙本申請請找公股銀行」，引發網路熱議。

相較民營行庫自主性高，肩負政策任務的公股銀行則顯得神經緊繃，不少行庫主管坦言，儘管再三呼籲，跟去年申辦銀行，透過線上申貸最快，但有些客戶還是得親自跑一趟分行對保，且還是會有民眾認為臨櫃交易相對安全，在分組上班、人力減少的情況下，讓銀行倍感壓力。

為避免去年民眾一窩蜂擠進分行的亂象，包括公股銀除了祭出人流控管外，也積極演練線上申貸作業流程，確保系統運行順暢並精簡作業流程。

舉例來說，華銀為協助舊貸戶加速申辦速度，除了讓客戶備妥身分證影像資料即可進行線上申請，利用開戶留存手機以 OTP 認證，確認個人資料無異動系統會自動帶入，簡化人工填寫資料，一站式線上完成申請及後續之簽約對保流程。

一銀則是簡化申請表單，提供預約制，同時針對嚴控營業大廳的人數限制，只要超過人數就會以抽號碼牌方式，避免湧入過多民眾，製造群聚。