〈紓困4.0啟動〉自營作業者、無一定雇主勞工最高補助3萬元 估185萬人受惠

行政院今 (3) 日啟動紓困 4.0，追加特別預算 2600 億元，其中 440 億元經費用於自營作業者及無一定雇主之勞工生活補貼，最高 3 萬元，勞動部表示，明 (4) 日起直接核撥勞工帳戶，估有 185 萬人受惠。此外，為了照護弱勢勞工，視障按摩師可獲 4.5 萬元，每家庇護工場最高補助 24 萬元。

勞動部指出，疫情仍十分險峻，除持續加強防疫工作外，對於勞工及企業的即時紓困也相當重要。首先，針對「自營作業者及無一定雇主之勞工」，勞動部提供補貼措施，基於弱勢優先、排富及不重複領取原則，對於在職業工會加保的月投保薪資未超過 24000 元者，補貼 3 萬元；月投保薪資超過 24000 元的勞工則補貼 1 萬元。

為避免民眾群聚，勞動部新增直接核撥、申請免出門的新措施，並註記「行政院發」字樣，第一批符合資格共計 100 萬餘人，明天開始陸續匯入符合資格的勞工帳戶。

其次，為減少疫情對勞工生計的影響，勞動部今年續辦「勞工紓困貸款」，由銀行提供 500 億元自有資金，勞動部提供第 1 年利息補貼，勞工每人最高可貸款 10 萬元。

對於視障按摩師，勞動部也提供工作補貼每人 45000 元；考量疫情對庇護工的衝擊，也提供租金、人事費、進貨支出及行銷宣導等營運費用補助，每家庇護工場最高可獲 24 萬元，希望讓庇護工場永續經營，身心障礙朋友也能穩定就業。

勞動部提醒，勞工生活補貼核發採線上系統提供勞工上網登錄及查詢，請於自 6 月 7 日起至 7 月 5 日止，透過掃描 QR Code 或至勞保局網站，連結 e 化服務系統登錄帳號或查詢進度。符合補助資格者務必於 7 月 5 日前完成登錄，逾期登錄將不予核發。

此外，為穩定勞雇關係，勞動部推出「安心就業計畫」，針對實施減班休息勞工按月給予 50% 的薪資差額補貼，以穩定在職勞工就業。同時，辦理「充電再出發計畫」，以鼓勵事業單位利用減班休息期間，依照營運策略發展需求規劃辦理員工教育訓練，最高補助 350 萬元，對於參加勞工也給予訓練費用，每月最高 19200 元，以持續發展勞工個人所需技能，並進而穩定就業。