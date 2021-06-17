台積電驚奇填息秀 台股急拉漲82點收17390點 短均失而復得

美國聯準會將升息預期提前到 2023 年，美股四大指數應聲下挫，台股今 (17) 日早盤一度嚇跌逾 150 點，失守短均，但盤中跌幅收斂，航運股領頭揚帆，面板三傑全面攻上漲停板，台積電尾盤更是上演驚奇填息秀，帶動指數急拉，終場上漲 82.75 點，收全場最高 17390.61 點，成交值 4393.79 億元。

台積電今天除息，每股配發 2.5 元現金股利，早盤陷入貼息窘境，一度失守 600 元關卡，不過，在低接買盤進場力挺下，尾盤急拉翻紅，只用一天就成功完成填息，收 606 元；國巨、鴻海、聯電、日月光投控等電子權值股今天表現有撐，約上漲 1-2%；大立光、台塑化、統一、和泰車等則震盪走跌。

航運依舊是盤面交投熱門股，散裝航運族群今日表現搶眼，四維航、中櫃、台驊投控、志信、榮運等均亮燈漲停；貨櫃股以陽明漲勢最為強勁，尾盤股價急拉，大漲逾 8%，收 140.5 元，長榮漲 2%，萬海則驚險翻紅小漲 0.2%。

隨著面板價格漲勢趨緩，雙虎遭到外資降評，股價連日走跌，不過，友達、群創、彩晶今天觸底反彈，在大量買盤追捧下，午盤後全面攻上漲停，群創重返 20 元關卡。

國巨董事長陳泰銘在法說會上釋出樂觀展望，強調目前接單相當強勁，特規產品多為 1-3 年的長約，激勵被動元件股群情激昂，國巨盤中勁揚逾 3%，最高來到 552 元，攀上 1 個半月來高點，凱美更是亮燈漲停，華新科、禾伸堂、興勤等漲勢也很強勁。

