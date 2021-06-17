【日盛投顧】指數利空不跌、中小型股轉強

◆盤勢分析

1.FED 調高通膨預期，美元走強，但台股周四不受利空影響，在中小型電子股買盤帶動下，指數呈現開低走高，OTC 指數比集中市場來的強勢，資金聚焦 CIS、面板、航運及被動元件等族群，終場加權指數上漲 82.75 點，漲幅 + 0.48%，收在 17,390.61 點，成交金額為 4,417.50 億元。三大法人合計賣超 53.97 億元：外資賣超 68.68 億元、投信買超 8.62 億元、自營商買超 6.09 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：量縮上漲，短線持續量價背離。

（2）、均線：下檔支撐約為 17,000 點附近，壓力為 17,500 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 進入超買區，短線提防高檔賣壓出籠。

3. 櫃買指數上漲 1.38%，收在 209.38 點。短線支撐為 200 點附近，壓力為 213 點附近。

4. 台股選股方向可留意被動元件、PCB、航空、CIS 及風電等相關個股。

中小型個股輪動

1.CIS：3530 晶相光在中國安防大廠大力拉貨帶動下，使得中高階產品線出貨暢旺，周四股價攻上漲停，CIS 封測廠 6271 同欣電 5 月營收繳出單月歷史次高，股價同樣攻上漲停，3374 精材受惠訂單淡季不淡及晶圓測試業務挹注，股價走強上漲。

2. 被動元件：龍頭股 2327 國巨昨日開線上法說，董座親自主持並釋出樂觀展望，強調目前接單相當強勁，股價再度上漲突破半年線，也帶動相關族群如 2375 凱美攻上漲停，2492 華新科、3026 禾伸堂、2456 奇力新等股價均呈現上揚。

3. 面板：面板股近期遭遇一波回檔，但 2409 友達在 6/18 將納入 0050 成分股，外資回補帶動下，周四股價攻上漲停，也帶動相關族群 3481 群創及 6116 彩晶皆攻上漲停。

4. 操作建議：FED 調高通膨預期，美元走強，但台股周四不受利空影響，呈現開低走高，不過由於指數反彈已來到疫情前的高檔區，指數上漲量能始終無法放大，持續量價背離，加上外資期貨大幅增加空單，短線上仍須提防追高風險，操作上建議靜待量縮拉回後再增加持股，選股上可留意被動元件、PCB、航空、風電及塑化等相關個股。