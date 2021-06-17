葉倫：國安考量下 美國部分領域將與中國脫鉤

美國財政部長葉倫周三（16 日）表示，在國安的考量下，預計美國將在某些領域與中國脫鉤，同時也擔憂一旦科技層面脫鉤後，將失去全球技術整合的好處。

葉倫在美國參議院財政委員會（Senate Finance Committee）上表示：「我們正在考慮採取各種方式，遏止那些損害我們（與我們）國家安全，以及我們廣大經濟利益的行為。」

葉倫也提到限制中國在美投資的措施，例如美國海外投資委員會（CFIUS）遏制中國收購美企，防止先進技術外流中國。

不過葉倫對科技層面的脫鉤感到擔憂，她說：「如果我們的政策在處理該問題的方式太全面，可能會失去全球技術整合所帶來的好處。在全球技術整合下，一個國家的進步能使全球國家受惠。」目前美國在歐洲的盟國仍與中國保持一定的商業活動。

葉倫：全球最低稅率，中國沒有特殊待遇

此外葉倫也提到，上周 G7 領導人同意支持 15% 的最低全球企業稅率，不過仍有包括中國在內的國家，為鼓勵研發、吸引外資，不願放棄稅收優惠政策、課徵最低全球企業稅。

她表示，任何的稅收優惠政策都會削弱全球最低企業稅，因此不會同意中國或其他國家為吸引資而對企業開出特殊待遇，並且希望最低企業稅能奏效，而非充滿漏洞。

葉倫也說將努力讓中國同意加入 G7 的最低企業稅協議，盼中國能了解這項計畫有助其利益而跟進。