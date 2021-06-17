前Fed理事：8月全球央行年會前Fed將不會採取任何行動

美國聯準會 (Fed) 前理事華許 (Kevin Warsh) 周三 (16 日) 表示，聯準會不太可能在 8 月傑克森霍爾 (Jackson Hole) 舉行的全球央行年會前，對利率或資產購買計畫採取行動。

彭博 (Bloomberg) 引述知情人士報導，華許形容，要讓聯準會在全球央行年會前改變政策，宛如長距離推桿。

華許補充說，現階段消費者物價上漲還不足以促使聯準會升息或縮減資產購買規模，就業大幅成長才是更有可能促成行動的因素。

華許表示：「聯準會認為通膨是短暫現象的觀點是有缺陷的，因為我們不知道他們的預估是否正確，等到發現可能為時已晚。」

華許的觀點與其他前聯準會官員和知名投資者一致，華爾街大咖 Stanley Druckenmiller 上周表示，聯準會已經讓投資者產生虛假的安全感，並扭曲資產價格。

億萬富翁瓊斯 (Paul Tudor Jones) 本周表示，從經濟角度來看，目前情勢非常瘋狂，儘管通膨和金融穩定的隱憂日益加劇，但聯準會仍將重點放在失業問題上，持續為已經火熱的經濟注入動力。

聯準會最新利率點陣圖顯示，首次升息時機將會提前一年至 2023 年，今年的利率不會發生變化，2023 年底前則可能升息兩次。

聯準會還將今年整體通膨預期上調至 3.4%，較 3 月的預測整整高出一個百分點，儘管仍認為通膨為暫時現象，但主席鮑爾表示，與經濟重啟相關的動態使通膨比預期的更高、更持久的可能性增加。

另外，鮑爾表示，官員們已開始談論縮減 1200 億美元的資產購買計畫，這一系列討論將持續到通膨、就業取得實質進展才會做出決定。