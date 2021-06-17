最新研究顯示 美國早在2019年聖誕節就出現新冠病毒

美國國立衛生研究院 (NIH) 主導的血液分析研究顯示，早在 2019 年聖誕節，美國可能就已經有新冠肺炎病例，比官方通報首例個案的 2020 年 1 月下旬還要早了半個月。

NIH 分析 2020 年 1 月 2 日至 3 月 18 日期間，採自全美的 2.4 萬個血液樣本，結果從 9 人的血液樣本測出新冠病毒抗體，其中最早來自於 1 月 7 日在伊利諾伊州採集的樣本，其餘樣本分別來自威斯康辛州、賓州、密西西比州及麻州。

由於染疫後體內產生抗體的所需時間約為 2 週，因此推估美國早在 2019 年 12 月聖誕節之前就已經有人染疫，比全美官方公布的首例確診還要早。

美國首例染疫個案，是一名來自華盛頓州的男子，他 2020 年 1 月 15 日自中國武漢抵美，1 月 19 日就醫、1 月 20 日病毒檢測呈現陽性。

這項大型血液分析研究結果，與另一份由美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 主導、於 2020 年 12 月公布的血液分析研究一致，CDC 的研究顯示，早在 2019 年 12 月中，美國就已經有人感染新冠病毒。

不過 NIH 這份研究也存有疏漏，使部分專家質疑準確性。除了未追蹤案例的旅遊史，驗出的 7 個案例也不在紐約或西雅圖等美國第一波疫情集中的區域。

該項研究的主要作者、約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院副教授 Keri Althoff 表示，問題在於病毒是如何以及在哪裡傳播的，而研究顯示，新冠病毒可能早已在美國多處播種。

此外，專家也難以分辨血液中的抗體是為了對抗新冠病毒 SARS-CoV-2、或是其他引起普通感冒的冠狀病毒所產生，可能具有偽陽性的問題。