美俄峰會融冰 同意遣返大使 重啟外交活動

週三 (16 日) 美國總統拜登和俄羅斯總統普丁在瑞士日內瓦舉行美、俄峰會，會後雙方宣布恢復中斷的外交關係。

拜登和普丁週三於日内瓦湖的 18 世纪瑞士别墅中舉行首次峰會，外界預期雙方將會談及核談判、氣候變化、俄羅斯對烏克蘭的軍事介入、駭客對美國的網路攻擊等，雙方會談時間約三個多小時，會後美俄沒有舉行聯合記者會。

美俄峰會後，普丁和拜登雙方同意恢復軍備控制談判，將美、俄各自大使將返回其崗位，恢復外交和領事館的活動，這是美俄峰會後為數不多的具體成果之一。

美俄峰會後兩國元首宣布恢復外交活動 (圖片：AFP)

拜登年初上任後對俄羅斯宣布新一輪美國制裁，還懲罰俄國去年對美進行的大規模網路攻擊和干預美國大選，俄羅斯 3 月隨後召回駐美大使安托諾夫 (Anatoly Antonov) 還建議美國駐俄大使還被返回華盛頓進行磋商，接著，兩國長達幾個月都沒有高級外交官。

美俄峰會後兩國元首宣布恢復外交活動，目前還不清楚美俄各自的大使具體返回時間。

美俄將繼續舉行擴大的雙邊會議 (圖片：AFP)

普丁在峰會後單獨記者會上表示，這次會談為建設性的，他和拜登之間沒有敵意，普丁讚美拜登是平衡穩健且專業的人。儘管兩人間達成的協議很少，但美俄將繼續舉行擴大的雙邊會議。

拜登於會後單獨召開的記者會中提到，雙方花了很多時間討論軍備控制和網路攻擊，他告訴普丁關鍵的基礎設施應該禁止入侵。

拜登於峰會中還向普丁提到人權問題，他向普丁警告，俄羅斯反對派領袖阿列克謝 · 納瓦爾尼若在獄中死亡，這對俄羅斯來說後果將是毀滅性的。

兩人都表示，兩國對核穩定負有共同責任，並將就他們最近延長的新 新削減戰略武器條約的可能變化舉行雙邊會談。