〈美股早盤〉市場緊盯Fed利率決議及政策動向 美股漲跌互現

市場正在等待美國聯準會 (Fed) 公布最新利率決議以及經濟前景看法，並觀察是否釋出任何改變政策的訊號，美股周三 (16 日) 漲跌互現。截稿前，道瓊工業指數小跌 49 點或 0.14%，那斯達克綜合指數漲 0.15%，標普 500 指數於幾乎持平，費半漲近 0.5%。

Fed 將於台北時間周四 (17 日)2:00 公布最新利率決議及政策聲明，並更新美國經濟增長預期，投資人密切關注央行是否依據經濟增長進度來調整利率前景。

過去幾個月來，包含初領失業金以及採購經理人指數 (PMI) 在內等數據，一再浮現經濟改善跡象，但非農就業數據卻連續 2 個月低於預期。

市場普遍認為，Fed 不會採取任何行動，然而鑑於近期通膨持續升溫，Fed 很可能釋放關於縮減購債的信號。

截稿前，10 年期美債殖利率下跌至 1.491％。

經濟數據面，周三公布美國 5 月新屋開工月增 3.6%，至 157.2 萬戶，5 月營建許可月減 3%，至 168.1 萬戶，均遜於市場預期。

政經消息面，美國總統拜登 (Joe Biden) 周三出席瑞士日內瓦舉行的美俄峰會，與俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 會晤，就烏克蘭邊境、美國大選和網路攻擊等議題進行討論。

截至台北時間周三 (16 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 49.08 點或 - 0.14%，暫報 34250.25 點

那斯達克綜合指數上漲 20.88 點或 0.15%，暫報 14093.73 點

標普 500 指數下跌 0.74 點或 - 0.02%，暫報 4245.85 點

費半上漲 15.33 點或 0.48%，暫報 3241.31 點

台積電 ADR 上漲 0.02% 至每股 119.48 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.491%

紐約輕原油下跌 0.06% 至每桶 72.08 美元

布蘭特原油上漲 0.22% 至每桶 74.15 美元

黃金上漲 0.10% 至每盎司 1858.30 美元

美元指數下跌 0.01% 至 90.495 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

甲骨文 (ORCL-US) 早盤下跌 3.93％，至 78.40 美元。

甲骨文周二 (15 日) 盤後公布 2021 會計年度 Q4 營收獲利均優預期，雲端運算業務營收也略勝預期，但財測展望不符期待，拖累股價走低。

通用汽車 (GM-US) 早盤上漲 2.96％，至 62.59 美元。

《路透社》報導，通用汽車計畫在 2025 年前，將全球電動車和自動駕駛研發支出上調 30%，至 350 億美元，其中包含在美國設立 2 座電池廠。

Roblox(RBLX-US) 早盤下跌 7.61％，至 82.93 美元。

美國熱門線上遊戲平台 Roblox 公布 5 月每日活躍用戶數報 4300 萬，雖較去年同期增長 28%，仍較 4 月減少 30 萬。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月營建許可總數報 168.1 萬戶，預期 173 萬戶，前值自 176 萬戶下修至 173.3 萬戶

美國 5 月營建許可月增率報 - 3.0％，預期 - 0.2%，前值 0.3%

美國 5 月新屋開工年化總數報 157.2 萬戶，預期 165 萬戶，前值自 156.9 萬戶下修至 151.7 萬戶

美國 5 月新屋開工年化月增率報 3.6％，預期 5.2%，前值自 - 9.5% 下修至 - 12.1%

上圖為新屋開工月增率，下圖為營建許可月增率 (圖：Zerohedge)

台北時間 22:30 將公布上周 EIA 原油庫存增減數，前值 441.2 萬桶

華爾街分析：

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 首席跨資產策略師 Andrew Sheets 表示，稍後的 Fed 會議將會是一次重要的會議，他預計 Fed 將重新調整點陣圖，將升息的日期往前挪至 2023 年稍早，雖然釋放訊息較為鷹派，但取消寬鬆政策的腳步仍將保持緩慢。

Pictet Asset Management 多元資產基金經理 Shaniel Ramjee 認為，包含零售銷售在內，有些數據表現不如預期，這緩解了市場對於 Fed 以快於預期的速度收緊政策的擔憂。

Lombard Odier 首席經濟學家 Samy Chaar 指出，目前為止看到的一切都不會讓 Fed 改變政策前景，首先是就業表現，再來是通膨，Fed 將堅持預設路徑並容忍通膨走勢，直到就業市場狀況好轉。

Invesco 首席全球市場策略師 Kristina Hooper 認為，若修訂後的利率點陣圖顯示 Fed 可能更快升息，這將輕鬆推升長債殖利率。她預計，關於縮減購債的問題將於本次會議展開，且可能在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 舉行的全球央行年會上宣布。