〈國內疫情升溫〉全台國稅局重啟臨櫃服務 嚴控人次上限

全台國稅局今 (15) 日起重新開放臨櫃報稅服務，為控制人流避免群聚，五區國稅局同步實施限額預約制，目前五區國稅局皆提供當天線上取號的預約服務，而若是打算預約明後天的日期，也能以線上或電話方式先掛號。

根據財政部最新公布資料，各區國稅局與稅捐稽徵所會根據現場場地與服務量能評估每天可提供的預約人數，也因此五區國稅局與稅捐稽徵所可預約人數上限也不盡相同。

以台北國稅局來說，每天提供所得查詢的人數上限為 210 人，輔導申報預約人數為 196 人，而轄下的分局與稅捐稽徵所每天的人數上限也有差異，例如大安分局每日提供所得查詢人數上限可達 280 人，信義分局、中山稽徵所每天提供所得查詢人數上限各有 210 人。

財政部表示，如果是預約當天臨櫃所得查詢與輔導申報，可上網線上取號並查詢現場的叫號進度與等待人數，以此推估需等待時間，舉例來說，如果等待人數欄目顯示為綠色，代表現場等候時間約 30 分鐘內，若顯示燈號為紅色，則現場等候時間預計約 60 分鐘以上。

儘管重啟臨櫃報稅服務，但財政部仍呼籲，考量人流控管與人力配置，每天服務量能均有人數上限，民眾如需臨櫃申報服務，建議先備妥資料並就近辦理，減少不必要的移動，但基於防疫需求仍希望民眾多使用網路或手機報稅。