無薪假警報響 全台6383人實施 住宿及餐飲業倍增

勞動部今 (16) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，本期總計 625 家、6383 人實施，較上周增逾 1300 人，由於全國維持疫情三級警戒，住宿及餐飲業營運直接受到衝擊，無薪假進一步惡化，實施人數單周激增近 1 倍，逼近千人，批發零售、醫療保健等行業也都明顯增加。

根據勞動部統計，截至 15 日止，共計事業單位 625 家實施減班休息，人數 6383 人，較前一周增加 158 家、1318 人，其中，受本土疫情直接衝擊的住宿及餐飲業，單周激增 475 人，達 975 人。

以製造業來看，民生工業仍為重災區，單周增加 100 人，達 1155 人；金屬機電工業居次，單周增加 69 人，達 331 人；資訊電子工業則較上周略為改善。

批發及零售業、運輸及倉儲業均較上周增加，分別來到 944、917 人；至於以旅行社為主的支援服務業，則較上周增加 73 人，來到 819 人，並未明顯大增。

值得注意的是，醫療保健及社會工作服務業單周也增加逾百人，達 217 人，由於近月本土疫情嚴峻，許多醫美、牙醫看診人數大減，直接衝擊業務；此外，藝術、娛樂及休閒服務業和其他服務業，均突破百人。

從各縣市無薪假來觀察，本期增加最多為新北市，總計 148 家、1419 人實施，較上周增 63 家、480 人；台北市則有 97 家、859 人實施無薪假，較上周增 3 家、30 人；台中市及台南市本期明顯增加，分別來到 358、482 人。