國泰世華銀首家以個人無擔保貸款服務 獲減碳雙認證

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行今 (16) 日表示，響應聯合國 2050 年達成淨零碳排放的目標，持續進行「零碳營運轉型」，今 (2021) 年在「個人無擔保貸款服務」項目中，領先同業取得行政院環保署「碳足跡標籤」，並在一年內提前達成碳排放量減少 3% 的目標，同時獲得「減碳標籤」，一次取得減碳雙認證。

行政院環保署 2010 年起，為鼓勵企業揭露產品或服務生命週期中產生的溫室氣體總量，換算為二氧化碳排放量，開放「碳足跡標籤」申請；但主動揭露碳足跡，不代表與環境保護畫上等號，為積極推動企業減碳，環保署於 2014 年規定，以碳足跡標籤為基礎，三年內減少 3% 以上的碳足跡便可取得「減碳標籤」。

國泰世華銀行領先同業制定「個人無擔保貸款服務」碳足跡產品類別規則（Product Category Rules，簡稱 PCR），取得「碳足跡標籤」。不僅將碳排放來源透明化，國泰世華銀行更進一步從碳足跡盤查結果發現，紙類資源的使用在原物料投入及廢棄階段碳排放量佔比較高。

因此自 2019 年起，國泰世華銀行陸續擴大推動「彈力貸」及「大樹速貸」等個人無擔保貸款產品，將傳統紙本申請方式全面數位化，客戶僅需至國泰世華網路銀行 APP 或網路銀行即完成申請，同時透過自動化審核及撥貸作業亦可減少用紙，也降低遞送紙本文件時因交通產生的廢氣排放。2019 年至 2020 年底，個人無擔保貸款數位申貸率成長 26.7%，已達到 96%，節省紙張數相當於減少 23.64 噸二氧化碳當量。

經過一年的努力，國泰世華銀行透過 ISO 14067 國際碳足跡計算標準，檢視 2019 年個人無擔保貸款服務的減碳成果，從原物料投入、服務、到廢棄處理階段，每筆服務的碳排放為 8.9 公斤，相較於 2018 年的 12.3 公斤，共減少高達 27.7% 的碳排放量，一年內便提前達成碳排放量減少 3% 的目標，成功獲頒「減碳標籤」。

全台截至 2021 年，有 1,026 項產品取得「碳足跡標籤」，但僅有 61 項產品獲「減碳標籤」，顯示要達到 3% 的減碳目標實屬不易，亦彰顯國泰世華銀行在減碳行動投入的資源及決心，期與更多企業一同為環保努力。國泰世華銀行總經理李偉正表示，同時取得「碳足跡標籤」及「減碳標籤」是國泰世華推進低碳經濟的重要里程碑，未來將持續打造對環境友善的核心業務，深化企業永續工程。

打造全台「智慧用電分行」 設備汰舊換新有效減少碳排放

除實施無紙化作業外，國泰世華銀行持續於各營運面實施節能減碳，作為全台分行數最多的民營銀行，為有效掌握分行用電情形及溫室氣體盤查，2020 年底已於全台分行完成總電表和空調智慧用電建置，蒐集用電數據，透過「智慧電表」和「可視化大數據分析」，制定建築耗能 (EUI) 或人均用電 (EPUI) 改善目標，促進用電效能最佳化，預計每年累計節約的電能至少可節省千萬元以上，效益驚人。

國泰世華銀行表示，節省下來的費用更可逐步為逾一成的分行汰換老舊空調設備，有效降低電力使用量，以減少服務階段的碳排放。

國泰世華銀行以經營綠色金融領導品牌為願景，遵循集團永續策略主軸，國泰金控旗下子公司亦積極投入低碳經濟，並共同承諾接軌全球再生能源百分之百倡議「RE 100」，於 2030 年全面使用綠電，邁向零碳經營之路。

國泰人壽也推動行動與電子化保險服務，是台灣首家取得「減碳標籤」的金融保險業者；國泰產險亦領先同業訂定碳足跡產品規則，取得「碳足跡標籤」，並持續透過數位化服務及電子作業，今年度成為台灣首家取得「減碳標籤」的產險業者。展望未來，國泰金控將持續發展具永續精神的商品與服務流程，積極朝環境、社會與永續發展方向邁進。

