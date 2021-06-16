赴美需求旺 6月美國機票銷售月增至少2-3倍

網路旅遊業者易遊網今 (16) 日指出，近期赴美潮湧現，5 月中旬起赴美機票需求明顯增長，較前 4 月平均銷售大增超過 3 倍，又以舊金山、洛杉磯和紐約為三大熱門航點，6 月購票需求持續升溫，估將再較 5 月成長至少 2-3 倍。

華航 (2610-TW) 宣布，持續檢視旅運需求後，繼 6 月增飛台北飛洛杉磯航班後，7-8 月將再新增 4 班台北往返安大略航班載客服務，合計暑期間台北往返洛杉磯將飛航共 21 個來回班次，並持續提供安大略、舊金山、溫哥華、紐約等航點載客服務。

長榮航 (2618-TW) 西雅圖航班 7 月 1 日到 18 日將從 6 月的每周 2 班增為 4 個往返航班，而舊金山、溫哥華 7 月每周也增加 1 個往返航班。

據易遊網美國機票銷售數據，不論是迎接開學季或接種疫苗需求，不少華僑、留學生和商務人士已有返美計劃，易遊網預估 6 月購票需求將再較 5 月成長 2-3 倍以上。

對於有赴美需求的民眾，易遊網也整理「美國直飛航點懶人包」，以直飛航班來看，長榮航空的覆蓋性最大，美國有 6 個航點於 6 月均有固定航班，票價約落在 7 萬多。

而華航則是一口氣公布到 8 月的航班，直飛航點包括舊金山、洛杉磯，毎段毎座位加購價 300 美元。

聯合航空僅有舊金山毎日直飛，票價相對親民約 4.5 萬元左右。

另外，易遊網也提醒旅客，若有意安排前往美國，需備妥搭機前 3 天內的新冠肺炎陰性檢測報告，並下載填寫乘客切結書，抵達美國後建議再進行新冠肺炎檢測並居家隔離 7 天，避免在 14 天內與患有重大疾病的病患接觸。