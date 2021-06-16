友訊攜手NETSCOUT 打造AI網管預警系統

網通品牌 D-Link 友訊 (2332-TW) 15 日宣布，取得 NETSCOUT SYSTEMS 台灣代理權，攜手打造 AI 網管預警系統 NPM，提供整合性強大的跨域效能監控解決方案。

友訊表示，台灣在 COVID-19 疫情驅動下，各企業加速數位轉型，以適應遠距辦公、零接觸商業模式等需求，企業 IT 人員主動監控管理各種服務的用戶體驗 (End User Experience) 更顯重要。

據了解，NETSCOUT 的跨域效能監控解決方案針對居家上班、各種企業資訊系統服務存取、線上即時交易，以及雲端服務等，協助企業 IT/MIS 進行全面全時全方位品質監控，主動找出隱藏性的服務中斷風險並提前修復，避免服務中斷導致的商業及營業損失。

而當障礙出現時，NPM 也能藉由快速分診 (triage)，縮短釐清各種服務問題的時間，提升企業營運效能。

友訊表示，將與 NETSCOUT 整合網路解決方案和經銷通路，升級企業營運品質，透過 NETSCOUT 精準有效的 AI 網管預警系統，讓網管人員能透過單一平台，一目瞭然、快速簡單地診斷並解決企業資訊服務系統及網路問題，大幅縮短排除障礙的時間，協助企業降低風險及成本，推動數位轉型。