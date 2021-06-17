BioNTech執行長警告：Delta變種病毒恐導致第四波疫情

據報導，BioNTech 執行長 Ugur Sahin 在週三 (16 日) 警告表示，最初在印度所發現的 Delta 變種病毒 (B.1.617.2)，很可能會導致疫情捲土重來，使某些地區遭遇第四波疫情。

Sahin 表示：「近期在印度發現 Delta 變種病毒，可能導致疫情重燃。在英國，大約有 50% 的人已經接種了第二劑疫苗，但是 Delta 相關的確診病例數卻仍在增加。如果我們不小心謹慎，某些地區可能會遭遇到第四波疫情。」

Sahin 指出，向發展中國家和低收入國家提供疫苗是一種義務。「我們今年將向低收入國家和發展中國家提供超過 10 億劑疫苗，我們計劃明年至少也會提供 10 億劑的疫苗，或是更多。」

Sahin 也表示，BioNTech 及合作夥伴輝瑞 (PFE-US) 已經在今年開設了新的生產基地，將生產多達 30 億劑疫苗，高於原先計劃的 13 億劑。從中長期來看，該公司希望能增加全球的產能。

據彭博社的報告顯示，截至本週三，全球約有 16% 的人口接種了疫苗。據英國公衛主管機關的研究顯示，無論接種輝瑞 / BNT 還是 AZ 疫苗，完成施打兩劑對預防因 Delta 變種病毒住院的效力都超過九成，分析資料顯示，民眾接種輝瑞和 BNT 疫苗兩劑後，預防 Delta 病毒住院的效力達到 96%，而 AZ 疫苗接種兩劑後的防住院率也達到 92%。

該分析報告顯示，雖然現有疫苗防範 Delta 病毒感染的效力低於其他變種病毒，但完整接種兩劑疫苗仍能有效預防重症和住院，進而減輕醫療體系負擔。