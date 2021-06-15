〈紐約匯市〉觀望Fed會議 美元狹幅波動 比特幣重返4萬大關

美元周一 (14 日) 對主要貨幣幾乎持平，投資人等待聯準會 (Fed) 決策會議，是否釋出貨幣政策將改變的訊號。比特幣重返 4 萬美元關卡，特斯拉執行長馬斯克表示，若挖礦能採用較乾淨的能源，將重新開放用比特幣買車。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY)，在紐約尾盤大致持平，報 90.512。DXY 上周漲 0.4%，是五周以來最大漲幅。

匯市波動性下滑，德意志銀行外匯波動性指數 (DBCVIX) 上周五跌到 5.6，是將近 16 個月最低。上周強勁的通膨數據和歐洲央行 (ECB) 鴿派的立場，未造成震盪。

Jefferies 全球外匯部門主管 Brad Bechtel 說：「一切就看本周聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，大家關注 Fed 會不會提到討論縮減購債，此事對中期展望將帶來影響。」

美元兌日圓紐約尾盤升值 0.38%，報 110.09 日圓兌 1 美元，是超過一周新高。

Action Economics 全球外匯分析部門主管 Rolald Simpson 說：「之前公債殖利率溫和上升，持續支持對利率敏感的美元和日圓。」他指出，周一美元兌日圓攀高，可能反映外匯市場預期 Fed 將釋出沒那麼鴿派的訊息。

路透調查顯示，將近 60% 經濟學家預測 Fed 要到第 3 季才會討論縮減購債計畫。

英鎊變動不大，未受英國預料將宣布延後解封影響，英鎊對美元盤中一度貶值 0.3%，觸及 1.4069 美元的一個月低點，但紐約尾盤回到平盤，報 1.4114 美元。

由於變種病毒猖獗，英國首相強生表示，原定 6 月 21 日解封的計畫將延後四周到 7 月 19 日。

比特幣重返 4 萬美元，是兩周來首見，截稿前報 40212.76 美元，24 小時內漲幅 3.37%。

截至周二 (15 日) 台灣時間約 6:00 價格：