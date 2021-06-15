〈美股熱門股〉Lordstown兩高層閃辭重挫近19% AMC登推特熱門趨勢漲15%

Lordstown 兩高層閃辭 重挫 18.84%

新創電動車製造商 Lordstown Motors(RIDE-US) 宣布執行長與財務長兩公司高層辭職消息後，周一 (14 日) 股價下跌 18.84% 至每股 9.26 美元。

Lordstown 不久前曾警告，對明年能否繼續經營存在「嚴重懷疑」。Lordstown 在公司兩名高層辭職之際，同時宣布內部調查結果，針對做空機構 Hindenburg Research 聲稱該公司訂單灌水、誤導投資者的指控，Lordstown 表示雖然預購訂單確實灌水，但並未對自家技術誇大其辭，也沒有在生產計畫方面誤導消費者。

AMC 登推特熱門趨勢第三名 大漲 15.38%

全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 在社群媒體的推動下，周一股價再度大漲 15.38%，終場收每股 57 美元，盤後續漲 2.74%，在散戶熱情的簇擁下再度逼近 60 元大關。

「#AMCDay」的標籤成為周一推特 (TWTR-US) 上第三熱門趨勢，為今年最受歡迎的迷因股 AMC 帶來了新的上漲催化劑。隨著近期上映的〈噤界 II〉成為疫情過後首部美國票房超過 1 億美元的電影，投資人預估，7 月上映的漫威系列電影〈黑寡婦〉將帶來一波票房高峰，儘管該部同時也在 Disney+ Premier 以 29.99 美元價格播出，但仍看好 AMC 表現。

其他迷因股漲跌不一，新興迷因股 ContextLogic(WISH-US) 大漲 12.7%、Clean Energy Fuels(CLNE-US) 漲 3.43%、溫蒂漢堡 (WEN-US) 漲近 1%，而 Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 下跌 5.48%、黑莓 (BB-US) 下跌 0.92%、Clover Health(CLOV-US) 跌 2.46%、GameStop(GME-US) 跌 1.67%。

飛利浦睡眠呼吸機出包 下跌 3.98%

荷蘭飛利浦 (PHG-US) 周一宣布召回約 350 萬台睡眠呼吸中止症治療機器和呼吸機，因使用的消音泡沫會降解成顆粒具有毒性，也有致癌可能，飛利浦 ADR 下挫 3.98%，終場收每股 54.25 美元。

飛利浦表示，吸入該消音泡沫降解的有毒物質可能會導致頭痛、過敏、發炎與呼吸道症狀，並表示目前正與監管機構密切合作，對受影響的設備進行全面維修與更換，但僅在美國宣布召回維修，其他地區則發布安全通知。該設備逾 6 成在美國售出。

這是飛利浦朝醫療保健產品轉型受到的一次挫敗，該公司先前已將其家電業務出售給私募股權公司高瓴資本集團（Hillhouse Capital），並在 4 月時首次揭露某些睡眠產品與呼吸機產品的問題。