台幣一度再現27.5字頭 終場收27.631元改寫逾24年新高

美國通膨疑慮減緩，台北股匯今 (11) 日持續上演雙漲戲碼，在外資匯入助攻下，新台幣兌美元走高，一度勁揚 1.12 角，再現 27.5 字頭，尾盤在央行進場調節後，升幅明顯收斂，以 27.631 元作收，升值 7.3 分，改寫逾 24 年新高。新台幣周線連 4 升，累計本周小升 9 分或 0.33%。

台股今天在電子、航運領軍下，一度漲逾百點，但端午前夕進入高檔壓力區，多頭攻勢未能延續，終場指數上漲 54 點，收在 17213 點，外資加碼買超 106 億元，投信與自營商同步賣超，呈現土洋對作，合計仍買超 99 億元。

外資今日擴大匯入力道，新台幣跟隨人民幣走升，盤中一舉突破 27.6 元關卡，觸及 27.592 元，雖然與 6 月 1 日創下的高點 27.502 元仍有段距離，但終場仍升值 7.3 分，收在 27.631 元，續創 24 年多新高。

台北外匯市場成交值略增至 7.43 億美元，元太外匯市場成交值為 2.855 億美元，合計 10.285 億美元。

美國 4、5 月通膨率創高，但市場似乎已經買帳聯準會主張的「暫時性通膨」說法，10 年期美債殖利率回落至 1.5% 以下，主要亞幣紛紛走升，此外，歐洲央行續唱鴿調，也為美元帶來提振效果，市場將匯率焦點放在下周 FOMC 會議，是否會如預期開始討論縮減購債。

台灣央行下周四 (17 日) 也將舉行第二季理監事會議，外界關注在疫情嚴峻下，是否會考慮調整利率政策，此外，為防機密外洩，央行當天仍將召開實體會議，但會分 3 個房間視訊，採高規格防疫方式進行。

觀察今日亞幣表現，台幣、泰銖升值約 0.25%，人民幣、新加坡幣同步走升，韓元則翻貶 0.02%，日圓同樣貶值約 0.17%。美元指數仍在 90 關卡附近狹幅震盪。