關注焦點：

周五：密西根大學 6 月消費者信心指數 (22：00)

今日重要經濟數據：

14：00 英國 4 月三個月滾動國內生產總值 (GDP) 月率 ‧ 預測 + 1.6%‧ 前值 - 1.5%

14：00 英國 4 月 GDP 月率 ‧ 預測 + 2.4%‧ 前值 + 2.1%

14：00 英國 4 月 GDP 年率 ‧ 預測 + 27.9%‧ 前值 + 1.4%

14：00 英國 4 月服務業產出月率 ‧ 預測 + 2.9%‧ 前值 + 1.9%

14：00 英國 4 月服務業產出年率 ‧ 前值 + 0.7%

14：00 英國 4 月工業生產月率 ‧ 預測 + 1.2%‧ 前值 + 1.8%

14：00 英國 4 月工業生產年率 ‧ 預測 + 30.2%‧ 前值 + 3.6%

14：00 英國 4 月製造業產出月率 ‧ 預測 + 1.5%‧ 前值 + 2.1%

14：00 英國 4 月製造業產出年率 ‧ 預測 + 42.0%‧ 前值 + 4.8%

14：00 英國 4 月建築業產出月率 ‧ 預測 + 1.0%‧ 前值 + 5.8%

14：00 英國 4 月建築業產出年率 ‧ 預測 + 83.2%‧ 前值 + 6.0%

14：00 英國 4 月全球商品貿易收支 ‧ 預測逆差 122.0 億 ‧ 前值逆差 117.10 億

14：00 英國 4 月對非歐盟地區貿易收支 ‧ 前值逆差 65.48 億

22：00 美國 6 月密西根大學消費者信心指數初值 ‧ 預測 84.0‧ 前值 82.9

22：00 美國 6 月密西根大學消費者現況指數初值 ‧ 預測 92.3‧ 前值 89.4

22：00 美國 6 月密西根大學消費者預期指數初值 ‧ 預測 79.0‧ 前值 78.8

關注焦點：

周五：密西根大學 6 月消費者信心指數 (22：00)

XAU 倫敦黃金 - 金價小漲，市場消化美國通脹數據

金價周四小漲，此前公布的數據顯示，美國上月消費者物價指數 (CPI) 增幅高於預期，但對美國聯邦儲備理事會 (FED) 縮減貨幣支持措施的擔憂減輕。數據顯示，美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 強勁攀升，創下近 13 年來最大同比升幅，因經濟重啟提振了對旅遊相關服務的需求；另外上周初請失業金人數也降至近 15 個月來的最低水平。

倫敦黃金方面，價格在近日調整過後，守穩著 1850 水平，甚至 250 平均線亦守穩著，短線探低風險亦相應減少，當前上方重要阻力則為 1900 美元關口，若可突破近日一直未能闖過的阻力，料金價可重啟升勢。上望目標預估在 1910 以至 6 月 1 日高位 1916.40 美元，進一步看至 1940 美元。下方支撐看至 1886 以至 25 天平線 1877 美元，下一級回看之前險守著的 1850 水準。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

5 月 24 日–1,046.12 噸

5 月 25 日–1,046.12 噸

5 月 26 日–1,044.08 噸

5 月 27 日–1,044.08 噸

5 月 28 日–1,043.21 噸

5 月 31 日–1,043.21 噸

6 月 1 日–1,045.83 噸

6 月 2 日–1,041.75 噸

6 月 3 日–1,041.75 噸

6 月 4 日–1,043.16 噸

6 月 7 日–1,037.33 噸

6 月 8 日–1,037.33 噸

6 月 9 日–1,043.16 噸

6 月 10 日–1,044.61 噸

6 月 10 日上午定盤價：1882.00

6 月 10 日下午定盤價：1888.65

倫敦黃金 6 月 11 日

預測早段波幅：1891 – 1902

阻力位：1913 – 1921– 1936

支持位：1882 – 1871 – 1861

XAG 倫敦白銀 - 銀價延續窄幅爭持

倫敦白銀方面，近日整體走勢處於窄幅橫行，倘若後市跌破上周低位 27 美元關口，可望銀價將陷入回調階段。以黃金比率計算，38.2% 的回調幅度為 26.88，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則為 26.30 及 25.70 美元。阻力位預估在 28 美元，本周當見力試亦未可突破，較大阻力看至 28.25 以至 5 月中旬高位 28.74 美元。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

5 月 24 日–17,936.56 噸

5 月 25 日–17,936.56 噸

5 月 26 日–17,936.56 噸

5 月 27 日–17,936.56 噸

5 月 28 日–17,936.56 噸

5 月 31 日–17,936.56 噸

6 月 1 日–17,936.56 噸

6 月 2 日–17,929.28 噸

6 月 3 日–17,989.86 噸

6 月 4 日–17,989.86 噸

6 月 7 日–17,961.01 噸

6 月 8 日–17,953.80 噸

6 月 9 日–17,953.80 噸

6 月 10 日–17,911.97 噸

倫敦白銀 6 月 11 日

預測早段波幅：27.80 – 28.25

阻力位：28.40– 29.00 – 29.55

支持位：27.60 – 27.25 – 26.65

EUR 歐元 - 歐洲央行上調成長和通脹預期，承諾在夏季保持刺激措施不變

歐洲央行維持指標利率在負 0.5% 不變，上調經濟成長和通脹預期，但承諾在夏季保持刺激措施不變，因擔心現在退出將加速令人擔憂的借貸成本上升，並扼殺經濟復甦。歐洲央行已經購買了歐元區政府發行的大部分新債，並表示將以 “大幅高於” 今年頭幾個月的步伐購買債券。

歐元兌美元方面，匯價於 5 月 25 日升見至 1.2266 水準，之後在小幅調後，至上周二又觸高至 1.2254，但似乎又再次於此區再次遭遇阻力，而引發其後出現顯著調整。而圖表可見 5 天平均線剛跌破 10 天平均線，上升趨向線亦剛在上周出現失守，料歐元兌美元本周仍有下試壓力。黃金比率計算，38.2% 的回調幅度在 1.2050，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度分別為 1.1985 及 1.1915 水準。較大支撐指向 250 天平均線，在 3 月底的時間亦曾險守此指標，目前位於 1.1920 水平。至於向上較大阻力看至 1.2350 以及 1.25 關口。

本週要聞：

歐元區 6 月 SENTIX 投資者信心指數升至 28.1，觸及 2018 年 2 月以來最高

歐洲央行 (ECB) 上調了經濟成長和通脹預期，但承諾在夏季保持刺激措施不變

預估波幅：

阻力 1.2266 - 1.2350 – 1.2500

支持 1.2050* - 1.1985 – 1.1915/20

JPY 日圓 - 美國公布通脹數據後美元小跌，市場關注下周美聯儲會議

美元指數周四小幅下跌，盤中稍早時漲時跌，因投資者消化了美國通脹上升和歐洲央行評論，同時關注美國聯邦儲備理事會 (FED) 下次會議。在整個星期採取觀望態度、減少市場波動、主要貨幣大多在區間波動後，周四的事態發展似乎沒有給外匯市場帶來什麼新的方向。歐洲央行 (ECB) 上調了經濟成長和通脹預期，但承諾在夏季保持刺激措施不變，因擔心現在退出將加速令人擔憂的借貸成本上升，並扼殺經濟復甦。

美元兌日圓走勢，匯價尚未能明確突破近月受制的 110 關口，而圖表亦見 RSI 及隨機指數均已告掉頭回落，MACD 指標亦正下破訊號線，可望美元兌日圓續有下試壓力。支持關鍵將會指向 4 月低位 107.46，若失守此頸線位置，料將加劇沽壓。以年內的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度為 107.75，擴展至 50% 及 61.8% 則為 106.75 及 105.75。較大支撐參考 2 月低位 104.40。至於向上較大阻力預估在 111 以及去年高位 112.21。

預估波幅：

阻力 110.00 –111.00 - 112.21

支持 107.75 –106.75 – 105.75 – 104.40

GBP 英鎊 - 英鎊下試 25MA，潛在回調傾向

英鎊兌美元和歐元本周整體走勢處於窄幅，市場人士等候周四的歐洲央行會議和美國 CPI 數據。本周迄今，在周四這兩個預計會影響市場的事件之前，匯市普遍表現遲滯。而英鎊兌美元自 5 月中旬以來一直交投在狹幅區間內。在英國方面，人們懷疑英國新冠 Delta 變種病毒病例增加是否會導致原定於 6 月 21 日的經濟重啟計劃被推遲。此外，北愛爾蘭的貿易問題也到關注。歐盟事務顧問弗羅斯特 (David Frost) 周三將在倫敦與歐盟執委會副主席塞夫科維奇會面，試圖解決有關北愛爾蘭貿易安排方面的分歧。歐盟指責倫敦違反協議，沒有對從英國運往其北愛爾蘭地區的一些商品實施檢查，並對英國政府單方面延長檢查寬限期採取法律行動。

技術圖表所見，英鎊兌美元近期連日向下逼近 25 天平均線，自五月初至今，匯價亦一直守住指指標不破，目前 25 天線位於 1.4125，需慎防若後市失守此區，或見英鎊將迎來新一浪下跌，而圖表亦見 RSI 及隨機指數均正開始下行，若示意著英鎊的下跌傾向。以近兩個月的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度為 1.4030，擴展至 50% 及 61.8% 則為 1.3960 及 1.3890 水平。向上較大阻力預估在 1.4380 以及 1.45 水準。

預估波幅：

阻力 1.4380 – 1.4500

支持 1.4125* - 1.4030 – 1.3960 - 1.3890

CHF 瑞郎 - 瑞郎升幅受制 0.89 關口

美元兌瑞郎方面，匯價自五月中旬以來處於窄幅盤整，下方大致於 0.8920 水準附近獲支撐，包括本周三觸低至 0.8924 的四個月低位；至於向上則受制於 0.91；不過，圖表見 MACD 指標正上破訊線，預料短線美元兌瑞郎很大機會出現破頂，並開展較明顯的反撲。以自 4 月初位 0.9472 起始的累計跌幅計算，38.2% 的反彈水準為 0.9135，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則會看至 0.92 以及 0.9265 水平。較大阻力預估在 0.9320。至於下方較大支持料為 0.8870 以至 1 月低位 0.8754 水平。

預估波幅：

阻力 0.9100 - 0.9200 - 0.9265 – 0.9320

支持 0.8920* - 0.8870 – 0.8754

AUD 澳元 - 澳元走勢遲滯，關注周四美國通脹數據

技術圖表可見，澳元兌美元近期窄幅橫盤，並且交疊於一眾中短期平均線之中，亦即有機會正醞釀著一浪較大動力的突破走勢。匯價這段時間大致向上受制 0.78 水準，若果後市上破，料將開展新一浪上升走勢，其後目標參考 5 月高位 0.7891 以至 0.80 關口。另一邊廂，向下則以月初低位 0.7646 作依據，若明確破位，則有望澳元延伸較劇烈之下挫，支持位看至 0.7580 水準，進一步關鍵在 250 天平均線 0.7455 水準。鑑於 RSI 及隨機指數正居於超買區域，暫時預料澳元出現下破的機會較大。

預估波幅：

阻力 0.7800 – 0.7891 - 0.8000*

支持 0.7646 – 0.7580 – 0.7455

NZD 紐元 - 紐元下探頸線位置，醞釀調整風險

周四公佈數據顯示，美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 較前月上漲 0.6%，較上年同期上漲 5.0%；核心 CPI 較前月上漲 0.7%，較上年同期上漲 3.8%，整體數據均稍為好於預期，但或許因為市場在此前己有所消化，故數據公佈後美元先升後回吐，美元指數回跌至 90 關口的日低。而歐洲央行稍早維持利率不變，並保持較高的購債速度，央行表示，將繼續以高於年初的速度推進緊急債券購買計劃，擔心任何退縮都可能大幅提高借貸成本，並扼殺長期拖延的經濟復甦。由於結果合乎市場預期，故未有對歐元造成實質影響。當前下一個重要焦點將是下周的 6 月美國 FOMC 議息會議，看看會否出現較不鴿派甚至更鷹派的結果。

紐元兌美元周四一度跌至 0.7165 的本周低位，進一步遠離上月下旬的技術頂部。由五月份至今，紐元在高位區間反覆爭持，向上曾三度上試 0.73 關口附近，以及 5 月 26 日高見 0.7316，但始終亦是未能作出明確突破，並引伸至今的逐步調整，可預期若然後市進一步跌破 5 月 4 日的低位 0.7116，則有機會以三頂的技術型態展開下跌浪，下延首個目標先看 0.70 關口；另外，以型態幅度計算，下一個重要目標將看至 0.6916 附近，進一步指向 0.6850 水平。而向上較大阻力料為 0.7390 以至 3 月高位 0.7463。

預估波幅：

阻力 0.7300 - 0.7390 – 0.7463

支持 0.7116 - 0.7000 - 0.6916

CAD 加元 - 加拿大央行維持利率不變

美元兌加元走勢，匯價自 5 月以來盤穩於 1.20 關口上方，至於向上則大致受制 1.2150 水準，故短期需留意若任何一方出現破位，美元兌加元將可走出一個明確的走向。圖表亦可見 10 天平均線與 25 天平均線越為靠近，相距僅為約 30 點子，亦即上破出現黃金交叉的機會頗高，同時亦示意美元向上突破區間的傾向，其後更有望開展反撲。以最近一輪的下跌幅度計算，38.2% 的反彈水準為 1.2250，擴展至 50% 及 61.8% 將分別看至 1.2330 及 1.2405 水平。關鍵阻力料為 100 天平均線，四月匯價曾力試此指標亦未可突破，目前處於 1.2475 水平。至於下方支撐繼續留意 1.20 關口以及 200 個月平均線 1.1680 水準。

預估波幅：

阻力 1.2150 - 1.2250 - 1.2330 – 1.2405

支持 1.2000* – 1.1680

CL 紐約期油 - 需求預期上升支撐油價走高

油價周四小幅升至兩年多來的最高水平，在美國初請失業金人數降至去年第一波新冠疫情爆發以來最低後，市場對強勁的經濟需求持樂觀態度。在媒體報導稱美國取消了對伊朗石油官員的制裁後，市場一度下挫，之後再度轉升。美國財政部後來表示，已經取消了對三名前伊朗官員和兩家此前參與伊朗石化產品貿易的公司的制裁。一名美國官員告訴路透，這是 “例行” 舉措，和與伊朗重啟 2015 年限制其核武器發展協議的談判無關。美國原油期貨上漲 0.33 美元，漲幅 0.5%，收於每桶 70.29 美元。

技術圖表所見，油價周三四觸高於 70.65 美元，但 RSI 隨機指數正自超買區域回落，慎防短線呈回挫風險。支持位則預估在 10 天平均線 69.10 及 25 天平均線 66.70 美元，關鍵指向 65 美元關口。上方較大阻力看至 71.10 及 75 美元。

預估波幅：

阻力 70.62 – 71.10 – 75.00

支持 69.10 – 66.70 – 65.00

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)