台幣一度衝破27.7元關卡 匯市交投清淡強升變小升

台北股匯今 (10) 日上演雙漲走勢，台股勁揚近 200 點，站回萬七，匯市方面，由於投資人抱持觀望態度，交投偏清淡，下午資金逐漸回籠，外資擴大匯入力道，帶動新台幣升逾 1 角，衝破 27.7 元關卡，但尾盤央行進場調節，升勢收斂，終場升 6.3 分，以 27.704 元作收。

電子重返市場主流，台積電、聯發科、大立光等權值股今天領軍走揚，帶動大盤一舉站上萬七，強勢收復 5、10 日線，終場上漲 193 點，收全場最高 17159 點，三大法人合計買超 159.47 億元，其中，外資終結連續 4 個交易日賣超，回補逾 160 億元。

台北外匯市場早盤交投清淡，整個上午僅有 3 億美元的成交值，呈現小幅升值走勢，午盤過後，隨即湧入熱錢，外資擴大匯入，助攻新台幣兌美元一度升抵 27.66 元，升值幅度達 1.07 角。

不過，央行在尾盤稍加調節，沒收新台幣逾半升幅，終場以 27.704 元兌 1 美元作收，升值 6.3 分，台北外匯市場成交值僅 5.99 億美元。

市場靜待美國通膨數據及歐洲央行會議是否釋出縮減購債的訊息，觀望氣氛濃厚，人民幣近來再度升穿 6.4 兌 1 美元的關口，攀至三年新高，人民幣今日升勢降溫，小幅走貶。

觀察今天主要亞幣走勢，新台幣兌美元升值 0.22%，日圓也升 0.09%，韓元變動不大，泰銖則小幅貶值。美元指數因投資人場邊觀望，在 90 關卡附近狹幅震盪，英鎊、歐元兌美元則貶值 0.2%、0.1%。