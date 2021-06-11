賣壓出籠5G概念股跑輸大盤 基礎建設投資支撐長線行情

受通膨與升息預期心理影響，5G 類股表現輸給大盤，但投信認為，5G 仍有前景可期，短線落後主要與產能吃緊引發通膨隱憂與升息的預期心理所致，長線仍有基礎建設等策略性投資支撐市場行情。

路博邁投信指出，市場預期科技產業恐持續震盪，以及對通膨與升息的預期心理，引發市場賣壓湧現，但隨著供應鏈吃緊的情況改善，通膨預期降溫，加上經濟逐漸復甦，可望讓市場再度聚焦企業獲利基本面。

路伯邁投信表示，近期的市場賣壓並非市場看淡獲利，因此儘管部分 5G 股價有 2 到 3 成跌幅，但在獲利下修的幅度相當有限，因此讓 5G 概念股更具吸引力。

路博邁指出，無論是更高速的連網需求、或是數位轉型的速度，兩者都未出現趨緩的跡象，擁有具體結構性成長動能的 5G 題材料將持續獲得市場青睞 。

在投資策略上，建議可鎖定四類題材逢低布局，包括一、美國擴大布建 5G 網路，二、主要國家擴大對半導體產業投資，三、5G 智慧型手機高階零組件，四、5G 殺手級應用服務。

路博邁指出，在半導體產業部分，受惠於數位轉型與布建 5G 網路帶動半導體需求轉強，而目前半導體仍供不應求，研發活動與擴充產能也緩不濟急，讓許多國家著手策略性投資，打造半導體供應鏈，連帶讓設備製造商、原料供應商以及軟體供應商表現受惠。

另外，拜登政府的基礎建設投資計畫，將為 5G 產業帶來龐大商機，包括投入 1000 億美元在全美擴建高速寬頻網路與 500 億美元資助半導體的生產與研發活動，讓網路基礎建設與半導體設備商因此受惠。